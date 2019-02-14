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Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında HDP mesajı

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Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında HDP mesajı
CHP-İYİ Parti ittifakının İzmir adayı Tunç Soyer İYİ Parti'ye yaptığı ziyaret esnasında HDP ile ilgili soruya cevap verdi.
Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında HDP mesajı Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında HDP mesajı Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında HDP mesajı

CHP ve İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve HDP'nin de desteklediği Tunç Soyer, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

 

İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'a gül hediye eden Soyer, ittifakın seçimden sonra da devam etmesi gerektiğine inandığını söyledi. 

"HDP İLE YAN YANA GELMEYİ VE SUR BELEDİYESİ ZİYARETİNİ NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ"

 

Bir gazetecinin "HDP ile yan yana bulunmayı ve Sur Belediyesini ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık Soyer, şöyle konuştu:

"HDP yasal, meşru siyasi partidir. Bunun üzerine söylenecek başka bir şey yok. Biz Sur Belediyesine hendeklere destek olmak için gitmedik. Türk hukuk sisteminde bir belediye başkanı istifa eder, vefat eder ya da koltuğu boşalırsa onun yerine meclis üyelerinden biri gelir. Bir kanunla kayyum denilen bir şey başlatıldı. Bu, yerel mevzuatın tamamen dışında hukuki olmayan bir kanundur. Bir belediye başkanı olarak böyle bir adım atıldığında buna tepki göstermek, bunun yanlış olduğunu söylemek en demokratik tavırdır. Orada hangi siyasi partiye ait belediye olduğunun hiçbir önemi olmamıştır. Hangi belediye olursa olsun eğer böyle bir muameleyle karşı karşıya kalırsa demokrat bir belediye başkanının yapması gereken budur."

SOYER, ÇUKURCU HDP'Lİ BELEDİYE İÇİN NELER SÖYLEMİŞTİ?

Tunç Soyer, Sur'da terör örgütüne yardım ettiği şüphesiyle görevde alınan ve yerine devlet tarafından atanan kayyum hakkında skandal sözler sarf etmişti.

"SUR'A KAYYUM DARBEDİR, HDP'NİN YANINDAYIM"

Soyer, "Sur'a bizi almıyorlar, birşey yapamamak bizi kahrediyor." (Çukur Eylemleri'ndeki PKK'lılara destek). Sur'a kayyum darbedir, HDP'nin yanındayım" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKEŞ'E VE ÜLKÜCÜLERE ZULMEDEN BABASINI SAVUNMUŞTU

Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül askeri darbesinden sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesini yazan ve Alparslan Türkeş'e idam isteyen askeri savcı olarak biliniyor.

O günlerde yaşananlarla ilgili eleştirilere cevap veren Tunç Soyer, babasıyla gurur duyduğunu belirterek "Babam bir devlet memuru, hukukçu. O günün koşullarında hukuku korumak için elinden geleni yaptığını biliyorum" şeklinde konuşmuştu

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