Eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin, İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı oldu
14 Şubat 2019 Perşembe4 C.Ahir 1440
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İYİ Parti'den aday oldu!
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