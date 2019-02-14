14 Şubat 2019 Perşembe4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:28Güneş 07:54Öğle 13:23İkindi 16:15Akşam 18:43Yatsı 20:03
    • 13°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 101.646 -2.04
  • Altın: 222,536 0.32
  • Dolar: 5,2766 0.39
  • Euro: 5,9559 0.14

Resmen duyurdu! 'TFF Başkanlığına adayım'

»
Resmen duyurdu! 'TFF Başkanlığına adayım'
Türkiye Futbol Federasyonu’nun mayıs ayında yapılması planlanan kongresi öncesinde Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, başkanlığa adaylığını koyacağını açıkladı.
Resmen duyurdu! 'TFF Başkanlığına adayım' Resmen duyurdu! 'TFF Başkanlığına adayım' Resmen duyurdu! 'TFF Başkanlığına adayım'


Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, TFF başkanlığına aday olacağını açıkladı. Vardar, önümüzdeki günlerde adaylık başvurusunu gerçekleştirecek.

Yıldırım Demirören’in İddaa ihalesini kazanması halinde görevden ayrılma ihtimalinin de konuşulması üzerine açıklamada bulunan Sinan Vardar, “Sosyal medyada insanların bu konuda yoğun bir talebi var. Halkın talebi karşısında kayıtsız kalamam. Mayıs ayında yapılacak olan kongreye adaylığımı koyacağım. Ancak bu arada eğer Yıldırım Demirören, İddaa ihalesini alması sonucunda görevi bırakırsa, yine adaylığımı koyacağım” ifadelerini kullandı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Resmen duyurdu! 'TFF Başkanlığına adayım'Resmen duyurdu! 'TFF Başkanlığına adayım'Türkiye Futbol Federasyonu’nun mayıs ayında yapılması planlanan kongresi öncesinde Beşiktaş Eski Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, başkanlığa adaylığını koyacağını açıkladı.
Süper Lig ekibinde ayrılık!Süper Lig ekibinde ayrılık!Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.
Eski futbolcu Uğur Tütüneker'e beraatEski futbolcu Uğur Tütüneker'e beraatFETÖ üyeliği suçlamasıyla eski futbolcular Uğur Tütüneker, İsmail Demiriz ve Arif Erdem'in yargılandığı davada, Uğur Tütüneker, atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraat etti.
"Emre Belözoğlu FETÖ bankasına yüklü para yatırdı" iddiası"Emre Belözoğlu FETÖ bankasına yüklü para yatırdı" iddiasıSavcılığa ifade veren ‘Mert’ isimli gizli tanık ünlü futbolcu Emre Belözoğlu’nun 17-25 Aralık sonrası FETÖ bankası Bank Asya’ya 2 Milyon TL yatırdığını iddia etti.
Kadıköy'de ilk raunt Fenerbahçe'nin!Kadıköy'de ilk raunt Fenerbahçe'nin!UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Rus ekibi Zenit'i 1-0 mağlup etti.
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti!MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti!Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifa kararı aldığı ve bunu TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e bildirdiği belirtildi.
  • Taraftara müjde! '3 yıllık sözleşme imzalayacağız'12 Şubat 2019 Salı 14:46
  • Yanal: Biri f.ck off dediğinde atılıyor, diğeri atılmıyor!11 Şubat 2019 Pazartesi 16:18
  • Milli Takım'da Mircea Lucescu kararı!11 Şubat 2019 Pazartesi 15:35
  • Ersun Yanal isyan etti! 'Beni bile çıldırttılar'11 Şubat 2019 Pazartesi 13:46
  • Fenerbahçe hakem transfer ediyor11 Şubat 2019 Pazartesi 13:45
  • Bir şehir isyanda! "Trabzon'u katlettiler'11 Şubat 2019 Pazartesi 12:05
  • Başakşehir'den çok sert açıklama!11 Şubat 2019 Pazartesi 11:30
  • 'Kadro dışı kalma sebebimi hala bilmiyorum'11 Şubat 2019 Pazartesi 09:51
  • Okçulukta uluslararası başarı11 Şubat 2019 Pazartesi 08:10
  • Fenerbahçe Avrupa'da 229. randevuda11 Şubat 2019 Pazartesi 07:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri