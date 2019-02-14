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Binlerce çalışana müjde! Seçimden önce çıkarılacak

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Binlerce çalışana müjde! Seçimden önce çıkarılacak
AK Partili Bülent Turan, son dönemlerin en çok merak edilen konularından biri olan 3600 ek gösterge için açıklamalarda bulundu.
Binlerce çalışana müjde! Seçimden önce çıkarılacak Binlerce çalışana müjde! Seçimden önce çıkarılacak Binlerce çalışana müjde! Seçimden önce çıkarılacak

AK Partili Bülent Turan, "3600 ek gösterge talebi meclis takvimi hazır olursa seçim öncesi çıkarılacak" dedi.
 

1.6 MİLYON MEMURU İLGİLENDİRİYOR

1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın 3600 kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

 

İLK ETAPTA HANGİ MESLEKLERE ÇIKACAK? 

Daha önceden İbrahim Kalın’ın yaptığı açıklamada dört meslek grubuyla ilgili bir paket olacağını duyurmuşlardı. İlk etapta; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi şeklinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu. 3600 ek gösterge kapsamında dul ve yetimlerde yararlanacak.

3600 EK GÖSTERGE HAKKINDA

Her hizmet sınırının bir ek göstergesi var. 2000, 2200, 3000, 3600 olanlar ve daha üst sınırlar da var. Ek göstergenin artışı özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları artıyor. Bu rakamlar net rakamlar değil ortalama rakamlar. Kişiye göre değişecektir bu rakamlar. Polislerin emekli maaşı 530 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. 2200 ek göstergeli birisinin göstergesini 3600'e çıkartırsanız maaş artışı '32 TL' oluyor. Emekli maaş artışı 650 lira artarken, emekli ikramiyesi 23 bin 210 TL artacak. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun aylık maaşında 34 lira azalma olacak. Emekli maaşı 550 TL artarken, emekli ikramiyesi de 20 bin 710 lira artış gerçekleşecek.

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