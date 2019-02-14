Siirt'te 2 yaşındaki bebeğin korkunç ölümü

Vücudunda yanıklar oluşan İlbilgi, yakınları tarafından Şirvan Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda öldü.
İlbilgi'nin cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi moruna kaldırıldı.
Morg önünde gazetecilere açıklama yapan çocuğun dayısı İsmail Koçak, yeğeninin, annesinin bulaşık yıkamaya gittiği sırada oyun oynadığını, tencerenin içindekini merak ettiğini ve bakmaya çalışırken yemeğin üzerine döküldüğünü belirtti.
Koçak, "Tencerenin devrilmesi sonucu Üveys yandı. Çocuğu araçla hastaneye götürdüğüm sırada yarı yolda ambulans yetişerek müdahale etti. Takdiri ilahi. Yolda hayatını kaybetti." dedi.