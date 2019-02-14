Bugün Rusya'da zirve gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Soçi Zirvesi'nde Rus lider Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani olacak.

ABD’nin Suriye'den çekilme kararı sonrası tartışmalar ve taraflar arasında görüşmeler sürerken Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri bugün Soçi'de buluşuyor.

SON ANLAŞMA GÖÇÜN ÖNÜNE GEÇMİŞTİ

Son olarak Türkiye ile Rusya arasında İdlib mutabakatı imzalanmış ve böylece yüz binlerce kişinin bölgeden göç etmesi engellenmişti.

Bu mutabakatın ardından gerçekleştirilecek ilk buluşma olan Soçi zirvesi bu yüzden çok önemli. Rusya Türkiye'den bölgede bulunan örgütlere karşı adım atmasını isteyecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı’ndan zirveye ilişkin yapılan açıklamada, “Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasını teminen sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabalar gözden geçirilecektir” denildi.

YPG'NİN DURUMU

İdlib'in yanı sıra ABD'nin Suriye'den çekildikten sonra bölgede terör örgütü YPG'nin geleceğine dair önemli bir görüşme yapılacak. Rusya, terör örgütünün bitirilmesi konusunda mesafeli olsa da Türkiye bu süreç için kararlılığını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsamda yapacağı görüşme kritik önem taşıyor.