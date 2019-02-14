14 Şubat 2019 Perşembe4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:28Güneş 07:54Öğle 13:23İkindi 16:15Akşam 18:43Yatsı 20:03
    • 13°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • -10°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 101.646 -2.04
  • Altın: 222,536 0.32
  • Dolar: 5,2766 0.39
  • Euro: 5,9559 0.14

Merkez Güvenlik Kurulu oluşturuluyor

»
Merkez Güvenlik Kurulu oluşturuluyor
Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla Merkez Güvenlik Kurulu oluşturulmasına karar verildi.
Merkez Güvenlik Kurulu oluşturuluyor Merkez Güvenlik Kurulu oluşturuluyor Merkez Güvenlik Kurulu oluşturuluyor

"Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin  Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair  Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ülke genelinde kamu ve özel sektöre ait sivil havalanları,  limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu  ve uygulanmasını takip etmek amacıyla Merkez Güvenlik Kurulu oluşturuldu.

Kurul, İçişleri Bakanı tarafından görevlendirilecek Bakan Yardımcısı  başkanlığında, ilgili bakanlarca görevlendirilecek Ulaştırma ve Altyapı ile  Ticaret Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı,  Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Sivil Havacılık Genel  Müdürü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve İller İdaresi Genel  Müdüründen oluşacak.

Kurul iki ayda bir kez, gerekli hallerde daha sık toplanacak.

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda Milli Sivil Havacılık Güvenlik  Kuruluna yapılmış atıflar, Merkez Güvenlik Kuruluna yapılmış sayılacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Merkez Güvenlik Kurulu oluşturuluyorMerkez Güvenlik Kurulu oluşturuluyorSivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmek amacıyla Merkez Güvenlik Kurulu oluşturulmasına karar verildi.
Bugün Rusya'da zirve gerçekleştirilecekBugün Rusya'da zirve gerçekleştirilecekCumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Soçi Zirvesi'nde Rus lider Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani olacak.
Siirt'te 2 yaşındaki bebeğin korkunç ölümüSiirt'te 2 yaşındaki bebeğin korkunç ölümüAlınan bilgiye göre, Pervari ilçesinin Köprüçay köyündeki evlerinde yörede "keşk" olarak adlandırılan süt ürünü yemek, kaynar haldeyken 2 yaşındaki Üveys İlbilgi'nin üzerine devrildi.
FETÖ firarisi Zahide Üner yakalandıFETÖ firarisi Zahide Üner yakalandıFETÖ soruşturması kapsamında Borajet'in eski sahibi Ayaslı'nın "sağ kolu" olduğu belirtilen Üner, Muğla'da sahte kimlikle yakalandı.
Binlerce çalışana müjde! Seçimden önce çıkarılacakBinlerce çalışana müjde! Seçimden önce çıkarılacakAK Partili Bülent Turan, son dönemlerin en çok merak edilen konularından biri olan 3600 ek gösterge için açıklamalarda bulundu.
Terör örgütü PKK hakkında bomba iddia!Terör örgütü PKK hakkında bomba iddia!Terör örgütü PKK, elinde tuttuğu Irak ve Suriye sınırındaki bölgelerde silah ticareti yapıyor.
  • "Biz de tanzim istiyoruz"14 Şubat 2019 Perşembe 07:16
  • İYİ Parti'den aday oldu!14 Şubat 2019 Perşembe 07:15
  • Bakan Akar'dan kritik görüşme14 Şubat 2019 Perşembe 07:13
  • Fahiş zam yapan fırsatçıların iddiası yalan çıktı14 Şubat 2019 Perşembe 07:08
  • Tunç Soyer'den İYİ Parti binasında HDP mesajı14 Şubat 2019 Perşembe 07:06
  • Özhaseki Kılıçdaroğlu'ndan yeni tazminat kazandı!14 Şubat 2019 Perşembe 07:04
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zıvanadan çıktılar13 Şubat 2019 Çarşamba 18:58
  • HDP'li milletvekili, polisin kolunu ısırdı13 Şubat 2019 Çarşamba 17:55
  • TSK gövde gösterisine hazırlanıyor13 Şubat 2019 Çarşamba 14:58
  • AB'den kriz çıkaracak karar!13 Şubat 2019 Çarşamba 13:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri