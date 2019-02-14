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38 adrese şafak operasyonu!

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Adana'da 15 Şubat öncesi eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK'nın mahalle ve gençlik yapılanmasına operasyon düzenlendi.
38 adrese şafak operasyonu!
38 adrese şafak operasyonu! 38 adrese şafak operasyonu! 38 adrese şafak operasyonu!

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın yakalanma yıldönümü olan 15 Şubat öncesinde eylem hazırlığındaki örgütün mahalle ve gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, önceden belirlenen 38 adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti operasyon düzenledi.

Uzun namlulu silah ve zırhlı araçlarla sokak başlarında güvenlik önlemi alan ekipler, bu adreslerde detaylı arama yaptı.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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