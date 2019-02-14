Şenol Güneş'e Milli Takım baskısı! "Hemen başla"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in ısrarı daha da arttı. Başarılı teknik adam önceki günkü yaptığı görüşmede, iki takımı birden çalıştırmayı prensip olarak uygun bulmadığını Demirören'e iletmişti.



Şenol Hoca ayrıca yönetimin kendisi hakkında aksi bir karar vermedikçe en az sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın başında olmak istediğini belirterek TFF'den gelen teklifi lig bitimine kadar beklemeye almıştı. Buna rağmen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Şenol Güneş'i bir an önce Türkiye A Millî Takımı'nın başına getirmek için tekrar harekete geçti. Demirören'in, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la yaptığı görüşmede, Şenol Güneş'in tazminatını ödemeye hazır olduklarını söyledi ve topu siyah-beyazlı yönetime attı.



TUNA MI, GUTİ Mİ?



Fikret Orman yaptığı son görüşmede Şenol Güneş'ten "Sezon sonuna kadar kalmak istiyorum ama lig bitiminde TFF ile görüşecek olmam yönetimi rahatsız ederse bu durumu anlayışla karşılarım" mesajını almıştı. TFF Başkanı Demirören'in bu son hamlesinden sonra gözler Beşiktaş yönetimine çevrilmiş durumda. Yönetimden bazı isimlerin, sezon sonunda başka görüşmeler yapacağı belli olan bir teknik direktörle çalışmanın doğru olmadığı görüşünde olduğu ve Başkan Orman'a, TFF'nin tazminat ödeme teklifini kabul etmesi yönünde baskı yaptığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimde Şenol Güneş'in gönderilmesi halinde Guti Hernandez'in takıma geçmesini isteyenler kadar, oyunu Tamer Tuna'dan yana kullananların olduğu da gelen bilgiler arasında.



TARAFTAR DA İKİYE BÖLÜNDÜ



Şenol Güneş'in ayrılması hakkında Beşiktaş taraftarları da ikiye bölündü. Yapılan anketlerde çıkan neticeler birbirine oldukça yakın. Tecrübeli çalıştırıcının TFF'nin teklifini şimdilik de olsa kabul etmemesi sebebiyle Güneş'e methiyeler düzülürken sezon sonunda kesin olarak ayrılacağı belli olan bir teknik direktörün takıma faydalı olamayacağı şeklinde görüşler de öne çıkıyor.