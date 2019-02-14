HDP'li eski vekilden akıllara zarar 'PKK' tehdidi!

HDP 26. Dönem Van Milletvekili Nadir Yıldırım, PKK terör örgütü üzerinden akla ziyan tehditler savurdu…

Eski HDP'li vekil Nadir Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir paylaşıma cevap olarak ''Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyin. Sizi de bitirecek, topalınızla, reisinizle, hav hav'yapanınızla. Pek yakında'' şeklinde akıllara zarar tehditlerde bulundu.





YAKALAMA KARARI VAR

Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da görülen terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK ana davasında yargılanan HDP'nin eski Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

CHP ve İYİ Parti'nin ittifak ortağı HDP'nin eski vekilinin bu paylaşımı büyük tepkilere yol açtı. Sosyal medya üzerinden mesajı gören vatandaşlar alçak twite sessiz kalmadı.