Eren Derdiyok'tan yönetimi şoke eden istek



Abdürrahim Albayrak bir kaç gün içinde Eren Derdiyok’la görüşeceğini açıkladı. Amacı sözleşmesini feshetmek. Sözleşme imzaladığı günden bu yana Eren bonus olarak; 360 bin euro (90 puan-ilk 11’de başlama bonusu), 124 bin (62 puan-sonradan oyuna girme bonusu) ve 32 bin euro (32 puan-yedek kulübesinde bekleme bonusu) toplam 543 bin euro almayı hakketti. Eren’in ayrıca geçen sezon için 27 bin euro’luk da şampiyonluk primi var.



543 bin Euro daha istedi



İlk yarıdan 1 milyon 75 bin euro’luk alacağı olan Eren, sözleşme feshi için 543 bin euro daha istiyor. Eğer Eren’in sözleşmesi feshedilmezse kendisine 1 milyon 75 bin euro ödeme yapılması gerekecek. (Fotospor)