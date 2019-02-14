Abdürrahim Albayrak bir kaç gün içinde Eren Derdiyok’la görüşeceğini açıkladı. Amacı sözleşmesini feshetmek. Sözleşme imzaladığı günden bu yana Eren bonus olarak; 360 bin euro (90 puan-ilk 11’de başlama bonusu), 124 bin (62 puan-sonradan oyuna girme bonusu) ve 32 bin euro (32 puan-yedek kulübesinde bekleme bonusu) toplam 543 bin euro almayı hakketti. Eren’in ayrıca geçen sezon için 27 bin euro’luk da şampiyonluk primi var.
543 bin Euro daha istedi
İlk yarıdan 1 milyon 75 bin euro’luk alacağı olan Eren, sözleşme feshi için 543 bin euro daha istiyor. Eğer Eren’in sözleşmesi feshedilmezse kendisine 1 milyon 75 bin euro ödeme yapılması gerekecek. (Fotospor)
14 Şubat 2019 Perşembe4 C.Ahir 1440
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Eren Derdiyok'tan yönetimi şoke eden istek
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