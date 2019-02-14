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Eren Derdiyok'tan yönetimi şoke eden istek

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Eren Derdiyok'tan yönetimi şoke eden istek
İlk yarıdan 1 milyon 75 bin euro’luk alacağı olan Eren, sözleşme feshi için 543 bin euro daha istiyor.
Eren Derdiyok'tan yönetimi şoke eden istek Eren Derdiyok'tan yönetimi şoke eden istek Eren Derdiyok'tan yönetimi şoke eden istek


Abdürrahim Albayrak bir kaç gün içinde Eren Derdiyok’la görüşeceğini açıkladı. Amacı sözleşmesini feshetmek. Sözleşme imzaladığı günden bu yana Eren bonus olarak; 360 bin euro (90 puan-ilk 11’de başlama bonusu), 124 bin (62 puan-sonradan oyuna girme bonusu) ve 32 bin euro (32 puan-yedek kulübesinde bekleme bonusu) toplam 543 bin euro almayı hakketti.  Eren’in ayrıca geçen sezon için 27 bin euro’luk da şampiyonluk primi var.

543 bin Euro daha istedi

İlk yarıdan 1 milyon 75 bin euro’luk alacağı olan Eren, sözleşme feshi için 543 bin euro daha istiyor. Eğer Eren’in sözleşmesi feshedilmezse kendisine 1 milyon 75 bin euro ödeme yapılması gerekecek. (Fotospor)

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Eren Derdiyok'tan yönetimi şoke eden istekEren Derdiyok'tan yönetimi şoke eden istekİlk yarıdan 1 milyon 75 bin euro’luk alacağı olan Eren, sözleşme feshi için 543 bin euro daha istiyor.
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