ABD'den İsrail'e mesaj: Bu imkansız

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Ortadoğu Zirvesi'ne katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmeye girmeden önce kısa bir açıklamada bulundu.
Pompeo, İran ile yüzleşmeden Ortadoğu'da istikrar ve barışı sağlamanın mümkün olmadığını söyledi.
Netanyahu'nun ise, Varşova'da yapılan bu görüşmeyi, İran tehdidine karşı Arap devletleriyle ortak mücadelede "tarihi bir dönüm noktası" olarak gördüğü ifade edildi.
Bu açıklamaların ardından ikili baş başa görüşmeye geçti.