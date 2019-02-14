Dünyanın zirvesine yerleşti!

Zenit karşısında da penaltı kurtaran Harun Tekin, bu alanda dünyada tek olma yolunda ilerliyor.

Zenit karşısında kurtardığı penaltı ile Harun Tekin ikinci maç için Fenerbahçe’ye umut verdi. “Penaltı Canavarı” Harun, Fenerbahçe formasıyla; Rodallega ve Diagne’den sonra Driussi’nin de penaltısını çıkardı. Salı akşamki kurtarış Harun’un kariyeri boyunca karşılaştığı 24 penaltıdan kurtardığı 11’incisi oldu.

Harun bu sezona kadar Bursaspor formasıyla; Kweuke, Eto’o, Mario Gomez, Tunay, Ghilas, Marcinho ve Ergin’in penaltılarını çıkarmıştı.



Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı 19 penaltının 10'unu kurtarıp yüzde 53 başarı yüzdesi yakalayan Harun’un, gol beklentisi yüzde 79 olan penaltılardaki başarısı dikkat çekiyor. Harun bu istatistikle Flamengo kalecisi Diego Alves’in yakaladığı yüzde 48.8’lik rekoru geride bırakarak zirveye yerleşti. Harun’un zirveye yerleştiği listede Spal’a geçen Alfred Gomis yüzde 45.83’le üçüncü sıraya indi.

Mak ve Zenit penaltıda ilkleri yaşadı

Bu arada Skrtel’in vatandaşı Mak’ın attığı penaltı için Harun’u uyardığı ortaya çıktı. Slovak stoperin, Zenit’in sağ kanat oyuncusunun atacağı yeri Harun’a söylediği iddia edildi. Daha önce attığı 4 penaltının 4’ünü de gol yapan Mak kariyerindeki ilk penaltıyı kaçırdı. Zenit takımıda bu sezon attığı 7’nci penaltısını ilk kez kaçırdı.