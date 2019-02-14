İsrail sokaklarında Nasrallah posterleri!

İsrail'de başlatılan plastik şişelerin toplatılması kampanyasına, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın resmi kullanılarak ilginç bir yorum getirildi.

ELA Recycling Corporation tarafından geçtiğimiz yıl, İsrail'de halkı teşvik etmek amacıyla plastik şişeleri toplama kampanyası başlatılmıştı. Plastik şişelerin toplatılması kampanyasına Hizbullah lideri Hasan Nasrallah kullanılarak ilginç bir yorum getirildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki La Guardia kavşağındaki bir binanın duvarına Hizbullah liderinin resminin olduğu bir billboard asıldı. Reklam panosunda Nasrallah'ın ağzıyla İbranice, solda üstte (fotoğrafa göre) "Ben şişeleri geri dönüştürmem" yazıldığı, sağ altta ise (fotoğrafa göre) "Nasrallah 12 yıldır bir sığınakta. Peki senin mazeretin nedir?" diye soru sorularak mesaj verildiği görülüyor.

Kim tarafından asıldığı bilinmeyen ve Tel Aviv'in çeşitli yerlerinde görülen billboardlar, ülkede şaşkınlıkla karşılandı.

İSRAİL, LÜBNAN SINIRINDAKİ TÜNELLERE OPERASYON BAŞLATMIŞTI

İsrail 4 Aralık 2018'de Lübnan sınırındaki Hizbullah'a ait tünelleri yok etmek için "Kuzey Kalkanı" adı altında askeri bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Operasyonda Hizbullah'a ait 6 tünel bulunmuş ve imha edilmişti. 6. tünelin de bulunup yok edilmesinin ardından, 13 Ocak 2019'da İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'a yönelik başlatılan "Kuzey Kalkanı" operasyonun sona erdirildiği duyurulmuştu.