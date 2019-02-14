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İki ilde PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

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Konya'da ve Mersin'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 14 kişi, gözaltına alındı.
İki ilde PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İki ilde PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var İki ilde PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var İki ilde PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. önceden belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

MERSİN'DE DE OPERASYON

Mersin'de de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve yasadışı eylemlere katıldıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. 

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunan, örgüt propagandası yapan, örgüt içinde faaliyette bulunan, yasadışı eylemlere katılan ve düzenlenen mitinglerde bölücübaşının posterini taşıyan 10 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında verilen yakalama kararının ardından Mersin Polisi, operasyon yaptı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda biri Erdemli ilçesinde olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

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