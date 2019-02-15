Aslan Arena'da avlandı!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray ile Benfica, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray evinde Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. Benfica'nın gollerini 27. dakikada penaltıdan Salvio ve 64. dakikada Seferovic atarken Galatasaray'ın sayısını 54. dakikada Luyindama attı.

Benfica, tarihinde Türk takımlarıyla deplasmanda oynadığı Avrupa kupası maçlarındaki ilk galibiyetini Galatasaray'ı yenerek aldı.

Bu maçın rövanşı 21 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak.

Avrupa'da galibiyeti unuttu

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetten sonra Avrupa arenasında çıktığı 6 müsabakayı kazanamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 5 maçında 4 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Benfica 2-1 yenildi.

Bu karşılaşmalarda 3 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gole engel olamadı.

Benfica, Türkiye'de ilk kez kazandı

Benfica, Türk takımlarına karşı deplasmanda ilk kez galip geldi.

Portekiz ekibi, daha önce Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Altay ile oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşamıştı.

Benfica, Galatasaray ile yaptığı 4. karşılaşmada ikinci kez sahadan üstün ayrıldı. Eşleşmedeki diğer iki maçı sarı-kırmızılı takım kazanmıştı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Roberto Alonso, Diego Barbero Sevilla (İspanya)

Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 73 Mariano), Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye (Dk. 73 Sinan Gümüş), Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Benfica: Vlachodimos, Corchia, Ruben Dias, Ferreira, Ribeiro, Salvio (Dk. 48 Gabriel), Fernandes (Dk. 87 Samaris), Florentino, Cervi (Dk. 81 Krovinovic), Felix, Seferovic

Goller: Dk. 28 Salvio (Penaltıdan), Dk. 64 Seferovic (Benfica), Dk. 54 Luyindama (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 40 Fernando, Dk. 50 Ndiaye, Dk. 70 Nagatomo (Galatasaray), Dk. 41 Fernandes, Dk. 53 Gabriel, Dk. 90+4 Felix (Benfica)