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Tunceli'de 'Hızır orucu' etkinliği

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Tunceli'de Alevi inancında önemli yere sahip hızır ayı ve orucu dolayısıyla "Hızır orucu" etkinliği düzenlendi. Yemekler Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in bağışladığı kurbanlarla yapıldı.
Tunceli'de 'Hızır orucu' etkinliği
Tunceli'de 'Hızır orucu' etkinliği Tunceli'de 'Hızır orucu' etkinliği Tunceli'de 'Hızır orucu' etkinliği

Tunceli Cemevi'nde Valilik ve Tunceli Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneğince ortaklaşa düzenlenen etkinlik, Alevi dedesi Mehmet Halis'in duasıyla başladı.

Alevi dedesi Halis, duasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile bir hayırseverin bağışladığı kurbanlarla yapılan yemekler, etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Vali Sonel, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hızır oruçlarının Alevi vatandaşlar için önemli olduğunu söyledi.

Tutulan oruçların kabul olmasını temenni eden Vali Sonel, "Bu önemli günde en büyük temennimiz: Allah birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin." dedi.

Etkinliğe Vali Sonel'in yanı sıra Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. 

AA

 

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