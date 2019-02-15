15 Şubat 2019 Cuma4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:27Güneş 07:52Öğle 13:23İkindi 16:16Akşam 18:44Yatsı 20:04
    • 8°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 102.130 0.48
  • Altın: 223,158 0.19
  • Dolar: 5,2721 -0.58
  • Euro: 5,9506 -0.55

Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap

»
FETÖ'nün 2010'daki komiser yardımcılığı sınavındaki hilesi bilirkişi tarafından deşifre edildi. Buna göre sınava giren polis memurlarından bininin hatalı olan 13 soruyu da doğru yanıtladığı ortaya çıktı.
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdikleri tespit edildi. Sınavla ilgili 3 ayrı soruşturma birleştirildi, Ankara Organize Şube ekipleri özel bir ekip kurdu.

Olağan akışa aykırı

2010'daki sınavda 90 puanın üzerinde sınavı geçen polis memurları incelemeye alındı. 2 profesör ve 1 akademisyenin de destek verdiği bilirkişi raporuna göre hazırlanan soruların 13'ü hatalıydı. 13 hatalı soruyu bin kişinin doğru yaptığı ve 90 puanın üzerinde not aldıkları tespit edildi. Bilirkişi raporunda sınavdan başarılı olan bin polisin hatalı 13 sorunun cevabını aynı şık yapması "Hayatın olağan akışına aykırı" olarak değerlendirildi.

Sınav öncesi buluşmuşlar

Yapılan soruşturmada 1112 komiser yardımcısı adayın dosyalarında kiminin sınavdan önce ya izne ayrıldığı ya da rapor aldığı tespit edildi. Sınavda usulsüzlük yapan kişilerin HTS kayıtlarında ise adayların 5 ve 3'erli guruplar halinde aynı noktadan baz verdikleri belirlendi.

Soylu: 1 milyon 150 bin dijital veriyi çözdük

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün 24 TV'de yaptığı açıklamada "Avrupa'nın tamamında dijital verilerin çözülmesinin rakamı, bizim bir yılda çözdüğümüzün yarısı kadardır. FETÖ ile ilgili şu anda 1 milyon 150 bin dijital veriyi çözdük. 1 milyon 800 bini çözeceğiz. Çözmeye de devam ediyoruz" bilgisini paylaşmıştı.

Akşam

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Direksiyon başında okey oynayan halk otobüsü şoförü yakalandıDireksiyon başında okey oynayan halk otobüsü şoförü yakalandıAdana'da seyir halindeyken bir yolcu tarafından okey oynarken görüntülenen özel halk otobüsü şoförü sivil trafik polisleri tarafından yakalandı
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevapHatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevapFETÖ'nün 2010'daki komiser yardımcılığı sınavındaki hilesi bilirkişi tarafından deşifre edildi. Buna göre sınava giren polis memurlarından bininin hatalı olan 13 soruyu da doğru yanıtladığı ortaya çıktı.
Cemal Nar Hoca yazdı: Selamlaştık seviştikCemal Nar Hoca yazdı: Selamlaştık seviştikCemal Nar Hoca yazdı: Selamlaştık seviştik
Tunceli'de 'Hızır orucu' etkinliğiTunceli'de 'Hızır orucu' etkinliğiTunceli'de Alevi inancında önemli yere sahip hızır ayı ve orucu dolayısıyla "Hızır orucu" etkinliği düzenlendi. Yemekler Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in bağışladığı kurbanlarla yapıldı.
Tarihi zirveden tarihi açıklamalar!Tarihi zirveden tarihi açıklamalar!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ortak açıklama yaptı. Açıklamalarda 3 liderde birbirinden çarpıcı mesajlar verirken, basın toplantısı sonrası 3 ülkenin de imzaladığı ortak bildiri yayımlandı.
AK Parti'den skandal paylaşıma sert tepki!AK Parti'den skandal paylaşıma sert tepki!AK Parti Sözcüsü Çelik, Eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın paylaşımlarına ilişkin Twitter'dan 'Kuşkusuz savurduğu tehditler, hukuk alanında kendisine dönecektir' açıklamasında bulundu.
  • 20'ye yakın araç birbirine girdi14 Şubat 2019 Perşembe 18:22
  • e-tanzim satışı başladı!14 Şubat 2019 Perşembe 16:20
  • Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti14 Şubat 2019 Perşembe 14:15
  • Zihinsel engelli öz kızına tecavüz edip doğan bebeği öldürdü14 Şubat 2019 Perşembe 13:45
  • İki ilde PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var14 Şubat 2019 Perşembe 13:20
  • Türkiye'den Avusturya'ya çok sert tepki14 Şubat 2019 Perşembe 11:43
  • Bursa'da dev operasyon: 52 gözaltı14 Şubat 2019 Perşembe 10:34
  • HDP'li eski vekilden akıllara zarar 'PKK' tehdidi!14 Şubat 2019 Perşembe 10:32
  • Kartal'da çöken binayla ilgili 3 kişi gözaltı!14 Şubat 2019 Perşembe 10:01
  • 38 adrese şafak operasyonu!14 Şubat 2019 Perşembe 09:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri