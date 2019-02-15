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Önce vahşet sonra ziyafet

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Emniyet, Kaşıkçı cinayetini ayrıntılarıyla anlattı. Raporda vahşet sonrası 32 porsiyon et siparişinin verildiği ve delillerin konsolosluk konutu içerisinde bulunan tandırda yakılarak yok edilmiş olabileceği belirtildi
Önce vahşet sonra ziyafet
Önce vahşet sonra ziyafet Önce vahşet sonra ziyafet Önce vahşet sonra ziyafet

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, hazırladığı bir senelik faaliyet raporunda Cemal Kaşıkçı cinayetini ayrıntılarıyla anlattı. MİT'in desteğiyle kirli planın deşifre edildiği çalışmada çarpıcı fotoğraflar yer alıyor. Raporda dikkat çeken ayrıntılar şöyle: Konutta üç kuyu bulunuyor. İkisi su kuyusu, diğeri ise doğalgaz ve odunla ateşlenen bir tandır. Çifte ateş ile ısı değerini bine yükselten bir tandır. O ısıda DNA'dan tek bir zerre bırakmayacak bir tandır. Üstelik ekipte yüksek lisans tezini 'Kemikten elde edilen DNA analizi;' üzerine yapmış bir uzman da (Salah Mohammed A Tubaıgy) bulunuyor. Çürüyen yakılan kemikler üzerinde 'DNA var veya yok' diyebilecek bir uzman. Yine bölgede yapılan araştırmalar, infaz timinin Cemal Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra, konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon 'pişmemiş et' sipariş ettiği ettiğini gösteriyor. İster istemez akıllara birçok soru daha takılıyor. Tandırda et pişirmek, önceden yapılan planın bir parçası mıydı? Elbette bu sorular bir gün aydınlanacak. Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil.

KAMERA ARIZASI YOK

Raporda Başkonsolosluk içerisindeki kameraların arızalı olmasına değinilerek "Başkonsolosluk, içeride bulunan kameraların arızalı olduğunu bildirmişti. Araştırıldı. Sistemlerin teknik servisiyle yapılan görüşmeler, 2018'de herhangi bir arıza bildirimi yapılmadığını gösterdi. En son 5 Temmuz 2017'de bildirim yapılmış. Aynı gün giderilmiş" ifadeleri yer alıyor.

ABD'DEN İLGİNÇ İHBAR

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma yürüten Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün, toplamda 224 ihbarı değerlendirmeye aldığı kaydedilen raporda, en ilginç ihbarlardan birinin ABD'den geldiği belirtildi. Buna NASA ile irtibatlı olduğunu ifade eden bu kişinin "Cemal Kaşıkçı'yı Kahire'ye götürüp öldürdüler" dediği aktarılan raporda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ciddi bulduğu her bildirimi dikkatle incelediği vurgulandı. Kimyasallarla temizlenmiş alanların planlı cinayetin delillerinin karartıldığının işareti olduğu aktarılan raporda, infaz timinin otelde bırakılması gerekirken yanlarına aldıkları bavulları girişte kolaylıkla taşıdıkları, çıkışta ise zorlanarak götürdüklerine dikkati çekildi.

İKİNCİ KURBAN OLABİLİRDİ

Raporda Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile ilgili ilginç bir detay var. Kaşıkçı'yı kapıda karşılayan görevlinin anında içeriye bilgi verdiğinin anlatıldığı raporda "O gün Kaşıkçı'yı kapıda karşılayan görevli anında içeriye bilgi veriyor. Aynı görevli, Hatice Cengiz'i gördüğü halde içeriye 'Kaşıkçı'yı dışarıda bekleyen var' demiyor. Bahsetmiş olsa, belki infaz durdurulurdu. Bir ihtimal daha var. Belki de Cengiz nişanlısı gibi o vahşetin ikinci kurbanı olacaktı" denildi.

 

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