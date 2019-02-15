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Direksiyon başında okey oynayan halk otobüsü şoförü yakalandı

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Adana'da seyir halindeyken bir yolcu tarafından okey oynarken görüntülenen özel halk otobüsü şoförü sivil trafik polisleri tarafından yakalandı
Direksiyon başında okey oynayan halk otobüsü şoförü yakalandı
Direksiyon başında okey oynayan halk otobüsü şoförü yakalandı Direksiyon başında okey oynayan halk otobüsü şoförü yakalandı Direksiyon başında okey oynayan halk otobüsü şoförü yakalandı

Adana'da direksiyon başında okey oynarken bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen özel halk otobüsü şoförü trafik ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Sürücü Orhan Can, "Zamanım vardı, beklerken o arada açmışım" diyerek kendisini savundu.

Alınan bilgiye göre, özel halk otobüsü sürücüsü Orhan Can (34) seyir halindeyken yolcularını canını hiçe sayarak cep telefonunda okey oynadı. Bu sırada bir yolcu da cep telefonu kamerasıyla okey oynayan otobüs şoförünü görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından trafik polisleri sürücünün izini sürmeye başladı. Sivil trafik polisleri D-400 karayolu Dörtyol kavşağı civarında bulunan duraklarda otobüsleri tek tek incelemeye aldı.

Mavi kaplama sürücüyü ele verdi

Otobüslerde inceleme yapan sivil polis ekipleri, aracın şoför bölümün solunda yer alan mavi kaplamadan sürücüyü tespit etti. Halk otobüsü şoförü Orhan Can, polise direksiyon başında okey oynadığını itiraf etti. Bunun üzerine olay yerine resmi trafik polis ekipleri geldi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve telefonla uğraşmaktan para cezası kesilen sürücü adli işlem yapılmak üzere polis merkezi ekiplerine teslim edildi.

Halk otobüsü şoförü Orhan Can basın mensubunun neden okey oynadınız sorusuna, "Zamanım vardı, beklerken o arada açmışım. Dalgınlığıma geldi. Kendi kendime zarar verdim. Yaptığım hatanın bedelini çekiyorum" diyerek kendisini savundu.

 

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