15 Şubat 2019 Cuma4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:27Güneş 07:52Öğle 13:23İkindi 16:16Akşam 18:44Yatsı 20:04
    • 12°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 101.656 -0.46
  • Altın: 222,819 0.04
  • Dolar: 5,2574 -0.86
  • Euro: 5,9328 -0.85

Merkez Bankası açıkladı! Türkiye'ye para yağdırdılar

»
Türkiye'ye geçen yıl 6 milyar 534 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım gelirken, miktar bazında yatırımı en çok artan ülke İtalya oldu.
Merkez Bankası açıkladı! Türkiye'ye para yağdırdılar
Merkez Bankası açıkladı! Türkiye'ye para yağdırdılar Merkez Bankası açıkladı! Türkiye'ye para yağdırdılar Merkez Bankası açıkladı! Türkiye'ye para yağdırdılar

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden  derlediği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye'ye 6 milyar 534 milyon dolarlık  doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleşti.

 
Bu rakamda en büyük paya, geçen yıl 4 milyar 234 milyon dolarlık  doğrudan yatırım girişi gerçekleştiren Avrupa ülkeleri sahip oldu. Avrupa  ülkelerinin doğrudan yatırımları, geçen yıl 2017'ye kıyasla yüzde 14, miktar  bazında 693 milyon dolar azaldı
 
Geçen yıl, Avrupa'nın ardından Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda en  büyük paya sahip olan Asyalı ülkelerin yatırımları ise yüzde 3'lük artışla 1  milyar 750 milyon dolara yükseldi.
 
Amerika kıtasında bulunan ülkelerin doğrudan yatırımlarda payı artış  gösterirken, bu ülkelerden geçen yıl 484 milyon dolarlık yatırım girişi  gerçekleşti. Amerika kıtası ülkelerinden gelen doğrudan yatırımlar 2017'de 247  milyon dolar düzeyinde bulunurken, bu da geçen bir yıllık süreçte söz konusu  ülkelerin sermaye girişinde yüzde 96'lık artış yaşandığını gösterdi.
 
Geçen yıl, Afrika'dan 24 milyon dolarlık ve Okyanusya'dan 42 milyon  dolarlık yatırım girişi gerçekleşti.  
 
Hollandalı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi sürüyor  
 
Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda yıllardır lider ülke unvanını taşıyan  Hollanda, geçen yıl da bu konumunu korudu. Türkiye'ye yapılan doğrudan  yatırımların 833 milyon doları Hollandalı yatırımcılardan gelirken, söz konusu  ülkenin toplam yatırımlar içindeki payı da yüzde 13 oldu.
 
Hollanda bu tutarla tek başına, Asya, Okyanusya, Amerika ve Afrika  ülkelerinden de daha fazla doğrudan yatırıma imza attı.
 
Doğrudan yatırımlarda Hollanda'yı, 516 milyon dolarla Azerbaycan, 509  milyon dolarla İtalya, 465 milyon dolarla Avustralya ve 446 milyon dolarla ABD  takip etti.  Arnavutluk, Bahreyn, Bulgaristan, Gürcistan, İran, İrlanda, İsrail,  Lübnan,  Kazakistan, Malezya, Mısır, Portekiz,  Rusya, Ukrayna, Ürdün ve  Yunanistan'ın ise Türkiye'ye doğrudan yatırımları geçen yıl 10 milyon doların  altında kaldı.
 
Doğrudan yatırımı en fazla azalan ülke İspanya
 
Geçen yıl Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar miktar bazında  incelendiğinde, İtalya'dan 381 milyon dolarlık yatırım artışı gerçekleştiği  görüldü. İtalya, bu tutarla geçen yıl Türkiye'ye yatırımı en fazla artan ülke  olurken, İtalya'yı 266 milyon dolarlık yatırım artışı ile ABD izledi.

 

Tayvan'dan gelen doğrudan yatırımların, 2017'de bulunduğu 6 milyon  dolardan geçen yıl 246 milyon dolara çıkması dikkati çekerken, bu artış Tayvan'ı  sıralamada üçüncülüğe taşıdı.

Öte yandan İspanya, geçen yıl Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımları en  fazla azalan ülkeler sıralamasında başı çekti. İspanya'dan gelen doğrudan  yatırımlar 2018'de 1 milyar 227 dolarazalırken, bunu 894 milyon dolarla  Hollanda, 489 milyon dolarla Azerbaycan ve 417 milyon dolarla Avustralya izledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Merkez Bankası açıkladı! Türkiye'ye para yağdırdılarMerkez Bankası açıkladı! Türkiye'ye para yağdırdılarTürkiye'ye geçen yıl 6 milyar 534 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım gelirken, miktar bazında yatırımı en çok artan ülke İtalya oldu.
Ankara'da PKK'ya dev operasyonAnkara'da PKK'ya dev operasyonAnkara'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Direksiyon başında okey oynayan halk otobüsü şoförü yakalandıDireksiyon başında okey oynayan halk otobüsü şoförü yakalandıAdana'da seyir halindeyken bir yolcu tarafından okey oynarken görüntülenen özel halk otobüsü şoförü sivil trafik polisleri tarafından yakalandı
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevapHatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevapFETÖ'nün 2010'daki komiser yardımcılığı sınavındaki hilesi bilirkişi tarafından deşifre edildi. Buna göre sınava giren polis memurlarından bininin hatalı olan 13 soruyu da doğru yanıtladığı ortaya çıktı.
Cemal Nar Hoca yazdı: Selamlaştık seviştikCemal Nar Hoca yazdı: Selamlaştık seviştikCemal Nar Hoca yazdı: Selamlaştık seviştik
Tunceli'de 'Hızır orucu' etkinliğiTunceli'de 'Hızır orucu' etkinliğiTunceli'de Alevi inancında önemli yere sahip hızır ayı ve orucu dolayısıyla "Hızır orucu" etkinliği düzenlendi. Yemekler Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in bağışladığı kurbanlarla yapıldı.
  • Tarihi zirveden tarihi açıklamalar!14 Şubat 2019 Perşembe 20:25
  • AK Parti'den skandal paylaşıma sert tepki!14 Şubat 2019 Perşembe 19:23
  • 20'ye yakın araç birbirine girdi14 Şubat 2019 Perşembe 18:22
  • e-tanzim satışı başladı!14 Şubat 2019 Perşembe 16:20
  • Şanlıurfa'yı karıştıran söylenti14 Şubat 2019 Perşembe 14:15
  • Zihinsel engelli öz kızına tecavüz edip doğan bebeği öldürdü14 Şubat 2019 Perşembe 13:45
  • İki ilde PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var14 Şubat 2019 Perşembe 13:20
  • Türkiye'den Avusturya'ya çok sert tepki14 Şubat 2019 Perşembe 11:43
  • Bursa'da dev operasyon: 52 gözaltı14 Şubat 2019 Perşembe 10:34
  • HDP'li eski vekilden akıllara zarar 'PKK' tehdidi!14 Şubat 2019 Perşembe 10:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri