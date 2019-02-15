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İstanbul'a 'yeşil koridorlar' vaadi

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İstanbul'a 'yeşil koridorlar' vaadi
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'un kuzeyinden güneyine, yeşille maviyi buluşturacak "yeşil koridorlar" açacaklarını söyledi.
İstanbul'a 'yeşil koridorlar' vaadi İstanbul'a 'yeşil koridorlar' vaadi İstanbul'a 'yeşil koridorlar' vaadi

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Bahçelievler'de AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır ile "Mahallede Komşular Söz Sizde" programına katıldı.

Program alanına girerken yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım, vatandaşlarla tokalaştı ve fotoğraf çektirdi.

Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada programın adının "söz sizde" olduğunu, dolayısıyla çok fazla konuşmayacağını belirterek, Hakan Bahadır'a destek istedi.

Bahçelievler'in ne tür sorunları olduğunu bildiğini anlatan Yıldırım, "Mesela, Bahçelievler'de trafik yoğun mu? Türkiye'nin trafiğini, ulaşımını çözen, Bahçelievler'in trafiğini çözer mi? Mesele yok. İnşallah birlikte bunu da halledeceğiz. Trafik zaman zaman çok sıkışıyor, çünkü otopark ihtiyacı büyük. Yollardaki park eden araçlar trafiği tıkıyor, zora sokuyor. Mesela Sakıp Sabancı Mahallesi'ndeki kamyonetler ve tırlar, bunları halledeceğiz." dedi.

Evliliklerinin ilk yıllarında, eşi Semiha Hanım'ın tayini Bahçelievler'e çıktığı için Bahçelievler Soğanlı'da iki yıl oturduklarını anlatan Yıldırım, o zamanlar çamurlu yollardan yürüdüklerini söyledi. Yıldırım, "O günler nerede, şimdiki günler nerede. Evlilikten sonra oturduğumuz ilk muhit burası. O yüzden benim zihnimde özel bir yeri var. Alt yapı işi bizim işimiz. Türkiye'nin her tarafında yaptık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin." diye konuştu.

Yıldırım, Bahçelievler'de bazı mahallelerde elektrik şebekesini yer altına alacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlçenin adı Bahçelievler ama ortada bahçe diye bir şey kalmamış. Şirinevler Millet Bahçesi'ni zaten yapacağız. Ama bununla yetinecek değiliz. Daha önemli projelerimiz var. İstanbul'un kuzeyinden güneyine, yeşille maviyi buluşturacak 'yeşil koridorlar' açacağız. Silivri'den başlayıp, Tuzla'ya kadar. Kuzey-güney arasında tam 19 koridor açacağız. İstanbul'un kuzeyindeki yeşille Marmara'yı buluşturacağız. Buralar nefes alma mekanları haline gelecek."

Osman Develioğlu'nun Bahçelievler'e çok iyi çalışmalar yaptığını, bundan sonra bayrağı Hakan Bahadır'ın alacağını belirten Yıldırım, "Hakan Bahadır'a oy verirken, beni de unutmayın." dedi.

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