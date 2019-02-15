15 Şubat 2019 Cuma4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:27Güneş 07:52Öğle 13:23İkindi 16:16Akşam 18:44Yatsı 20:04
    • 13°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 101.772 -0.35
  • Altın: 223,281 0.25
  • Dolar: 5,2571 -0.87
  • Euro: 5,9265 -0.96

F-35 kararı Almanya'yı karıştırdı!

»
Alman hükümetinin ömrü tükenmekte olan Tornado savaş uçaklarının yerini doldurma politikası kapsamında F-35 uçaklarından vazgeçmesi, Alman Hava Kuvvetlerinin eski denetimcilerinin sert eleştirilerine neden oldu.
F-35 kararı Almanya'yı karıştırdı!
F-35 kararı Almanya'yı karıştırdı! F-35 kararı Almanya'yı karıştırdı! F-35 kararı Almanya'yı karıştırdı!

Uçaklarının eskiliği, tanklarının bozukluğu ve teçhizatlarının yetersizliğiyle sık sık gündeme gelen Almanya ordusu (Bundeswehr), artık 40 yaşına gelen Tornado savaş uçaklarının yerine envantere alınacak uçaklar konusunda da eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

"F-35'LERİN LİSTEDEN ÇIKARILMASI CİDDİ BİR HATA"

 

Münih Güvenlik Konferansı öncesinde Alman Federal Hükûmetinin silahlanma politikasını eleştiren eski Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) denetimcileri Korgeneral Karl Müllner ve Korgeneral Klaus-Peter Stieglitz, F-35 uçaklarının tercihler arasından çıkarılmasını "ciddi bir stratejik hata" olarak değerlendirdi.

"KARARIN ERTELENMESİ NATO'YU GÜÇSÜZLEŞTİRİR VE AVRUPA BARIŞINI SEKTEYE UĞRATIR"

F-35 savaş uçaklarının opsiyonlar arasında düşünülmemesinin Almanya'yı NATO'nun potansiyelinin dışına iteceğini açıklayan denetimciler, Alman basınında yer alan habere göre, "85 adet Tornado savaş uçağının yerine hangi uçağın getirileceğine ilişkin kararın ertelenmesi, Almanya'nın NATO'yu güçsüzleştirmesinin yanı sıra Avrupa'da barışın tesis edilmesi kabiliyetini de sekteye uğratacaktır" diye konuştu.

ASKERİ UZMANLAR: F-35 YERİNE F-18 ALINMASI ALMANYA'NIN AB'DEKİ SAYGINLIĞINI AZALTACAK

Ocak 2019 sonlarında artık 40 yaşına ulaşmış olan Tornado savaş uçaklarının yerine eski bir ABD uçağı olan F-18 ve Eurofighter savaş uçaklarının düşünüldüğünü açıklayan Almanya Savunma Bakanlığını eleştiren iki korgeneral, bu kararın Almanya'nın Avrupa Birliği içerisindeki saygınlığını azaltacağını belirtti.

F-35'in yüksek maliyeti ve geliştirilme risklerine rağmen F-18 ve Eurofighter savaş uçaklarının daha az etkili ve daha az verimli olmaları dolayısıyla ciddi bir dezavantajları olduğu konusunda hemfikir olan denetimci korgeneraller, Tornado'nun yerine düşünülen her iki opsiyonun da söz konusu boşluğu dolduramayacağını ifade etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
F-35 kararı Almanya'yı karıştırdı!F-35 kararı Almanya'yı karıştırdı!Alman hükümetinin ömrü tükenmekte olan Tornado savaş uçaklarının yerini doldurma politikası kapsamında F-35 uçaklarından vazgeçmesi, Alman Hava Kuvvetlerinin eski denetimcilerinin sert eleştirilerine neden oldu.
O Ülke erken seçime gidiyorO Ülke erken seçime gidiyorİspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan'da erken genel seçime gidileceğini açıkladı.
Küba'dan şoke eden Venezuela açıklaması!Küba'dan şoke eden Venezuela açıklaması!Küba, ABD'nin "insani yardım kisvesi" altında Venezuela'ya müdahalede bulunmak için Karayipler'e özel kuvvetlerini konuşlandırdığını öne sürdü.
Bahreyn'den skandal sözlerBahreyn'den skandal sözlerBahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife çok konuşulacak skandal bir açıklama yaptı.
Önce vahşet sonra ziyafetÖnce vahşet sonra ziyafetEmniyet, Kaşıkçı cinayetini ayrıntılarıyla anlattı. Raporda vahşet sonrası 32 porsiyon et siparişinin verildiği ve delillerin konsolosluk konutu içerisinde bulunan tandırda yakılarak yok edilmiş olabileceği belirtildi
Avusturya'da mahkeme cami kapatma kararını iptal ettiAvusturya'da mahkeme cami kapatma kararını iptal ettiViyana bölge mahkemesi, Arap Din Cemaatine ait 6 caminin kapatılmasına ilişkin kararın hukuka aykırı olduğuna hükmetti
  • Trump ulusal acil durum ilan edecek14 Şubat 2019 Perşembe 17:19
  • İsrail sokaklarında Nasrallah posterleri!14 Şubat 2019 Perşembe 13:00
  • Kara listeye alınan Suudi Arabistan'dan ilk açıklama!14 Şubat 2019 Perşembe 12:35
  • ABD'den İsrail'e mesaj: Bu imkansız14 Şubat 2019 Perşembe 11:46
  • Maduro'dan net çıkış! Hesap verecek14 Şubat 2019 Perşembe 07:14
  • Trump ve Suudi Arabistan'a büyük şok!14 Şubat 2019 Perşembe 07:07
  • Trump'a sert cevap: Sen ne zaman öğreneceksin?14 Şubat 2019 Perşembe 07:02
  • İran Devrim Muhafızları'na saldırı: Ölü ve yaralılar var!13 Şubat 2019 Çarşamba 19:42
  • Mossad Başkanı 2014'te Suudi Arabistan'ı gizlice ziyaret etmiş13 Şubat 2019 Çarşamba 12:35
  • Rusya'dan ABD'ye uyarı!13 Şubat 2019 Çarşamba 11:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri