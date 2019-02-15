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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da halka hitap ediyor...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar; 

Buradan Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Orhangazi, ilçelerimize gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Üretimle büyüyen bu ulu şehirde sizlerle birlikte olmanını mutluluğunu yaşıyorum. Bursa'nın çınarları sadece dibinde oturanlara değil, ülkemize ve milletimize de huzur verir. Bu topraklar ebedi yurttur. Bursa şehirlerden bir şehir değil adına nice şiirler yazılan bir şehirdir. 

50 KAT TRİLYON YATIRIM YAPTIK

Ben bu Bursa'ya aşık oldum. Tanıdım tanıyalı sevdim aşık oldum. Bursa ile birlikte yürüdük hep bu yolda... Biz Bursa'yı sadece sevmekle kalmadık. Aynı zamanda hizmet ettik. Son 16 yılda Bursa'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Bunları bilmeyenlere anlatın... 50 kat trilyon yatırım yaptık. CHP bu rakamlardan anlamaz. Onlar sarece bol bol yalan söyler. Ama iyi ki yalan söylüyorlar. Biz de yargıya gönderiyoruz. Yargıdan 1,5 milyon geldi. Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı, Kızılay Meydanı'nda döner dağıttı. Ben de bu parayı Mehmetçi Vakfı'na vereceğim.

TERÖRLE MÜCADELEMİZDEN RAHATSIZLAR

Bay Kemal bizim terör örgütüyle mücadelemizden rahatsız oluyor. Biz bunları niye anlatıyoruz hanımefendi... Bunlar oluyor ama biz Cudi'de, Gabar'da kullandığımız mermiler, bombalar... Bunlar niçin kullanılıyor. Ülkemizin mutluluğu, huzuru için. Beyefendilen rahatız oluyor. Bunların bir bayan milletvekili benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle 25 kuruya simit yok. Bunların bedelini ödeyecekler. 

ULUDAĞ ALAN YÖNETİM BAŞKANLIĞI KURUYORUZ

Bursa'ya kaçak göçek mimarı yakışmaz. Bursa'nın mimarisinde yatay mimarı var. Bir diğer müjdem Uludağ ile ilgili olacak. Yetki karmaşası yüzünden hizmetleri etkin götüremediğimiz bir bölgemiz burası. Daha verimli hale getirmek, daha verimli hizmek vermek için Uludağ Alan Yönetim Başkanılığı'nı kuruyoruz. Böylece Uludağ'ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını sağlayacağız. Eski tabakhane bölgesini de termal turizm bölgesi yapıyoruz. Bursa'ya yılda bir milyar TL'lik katkıda bulunmasını bekliyoruz. 

İmar Barışı kapsamında Bursa'da 87 bin 936 müracaat yapıldı. Kentsel dönüşümdeki aksaklıkları çözeceğiz.  Yaklaşık 20 bin vatandaşımızı etkileyen sıkıntıların hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden çözüme kavuşturacağız.

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