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Erdoğan müjdeleri art arda verdi

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Erdoğan müjdeleri art arda verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da Gökdere Medyanı'nda halka hitap etti.
Erdoğan müjdeleri art arda verdi Erdoğan müjdeleri art arda verdi Erdoğan müjdeleri art arda verdi

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar; 
 


Buradan Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Orhangazi, ilçelerimize gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Üretimle büyüyen bu ulu şehirde sizlerle birlikte olmanını mutluluğunu yaşıyorum. Bursa'nın çınarları sadece dibinde oturanlara değil, ülkemize ve milletimize de huzur verir. Bu topraklar ebedi yurttur. Bursa şehirlerden bir şehir değil adına nice şiirler yazılan bir şehirdir. 

KILIÇDAROĞLU'NDAN ALINACAK TAZMİNAT, MEHMETÇİK VAKFI'NA GİDECEK

Ben bu Bursa'ya aşık oldum. Tanıdım tanıyalı sevdim aşık oldum. Bursa ile birlikte yürüdük hep bu yolda... Biz Bursa'yı sadece sevmekle kalmadık. Aynı zamanda hizmet ettik. Son 16 yılda Bursa'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Bunları bilmeyenlere anlatın... 50 kat trilyon yatırım yaptık. CHP bu rakamlardan anlamaz. Onlar sarece bol bol yalan söyler. Ama iyi ki yalan söylüyorlar. Biz de yargıya gönderiyoruz. Yargıdan 1,5 milyon geldi. Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı, Kızılay Meydanı'nda döner dağıttı. Ben de bu parayı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim.

'BUNLARIN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER'

Bay Kemal bizim terör örgütüyle mücadelemizden rahatsız oluyor. Biz bunları niye anlatıyoruz hanımefendi... Bunlar oluyor ama biz Cudi'de, Gabar'da kullandığımız mermiler, bombalar... Bunlar niçin kullanılıyor. Ülkemizin mutluluğu, huzuru için. Beyefendilen rahatız oluyor. Bunların bir bayan milletvekili benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle 25 kuruya simit yok. Bunların bedelini ödeyecekler. 

ULUDAĞ ALAN YÖNETİM BAŞKANLIĞI KURULACAK

Bursa'ya kaçak göçek mimarı yakışmaz. Bursa'nın mimarisinde yatay mimarı var. Bir diğer müjdem Uludağ ile ilgili olacak. Yetki karmaşası yüzünden hizmetleri etkin götüremediğimiz bir bölgemiz burası. Daha verimli hale getirmek, daha verimli hizmet vermek için Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı'nı kuruyoruz. Böylece Uludağ'ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını sağlayacağız. Eski tabakhane bölgesini de termal turizm bölgesi yapıyoruz. Bursa'ya yılda bir milyar TL'lik katkıda bulunmasını bekliyoruz. 

İmar Barışı kapsamında Bursa'da 87 bin 936 müracaat yapıldı. Kentsel dönüşümdeki aksaklıkları çözeceğiz.  Yaklaşık 20 bin vatandaşımızı etkileyen sıkıntıların hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden çözüme kavuşturacağız. 

İSTANBUL-BURSA ARASI 1 SAATE İNİYOR

İstanbul-İzmir Otoyolu aynı zamanda bir Bursa Otoyolu. İstanbul-Bursa arasını 1 saate düşürecek projeyi bu yıl içinde bitiriyoruz. Hızlı tren projesinin yapımı devam ediyor. 

Bursa'da 20 baraj ve 15 gölet inşaa ettik. 9 baraj ve 2 göletin ise yapım çalışmaları devam ediyor. Gemlik Körfezi'ndeki yerleşim yerlerine içme kullanma ve sanayii suyu temin edeceğiz. 

'BURSA'DA TEKNOSAB'I KURUYORUZ'

Bursalı iş adamalarımıza 42 kat trilyon tutarında yatırım teşviki verdik. Biz üretiyoruz, çalışıyoruz. 

Milli teknolojimize uygun şekilde Bursa'da teknoloji sanayi bölgesi TEKNOSAB'ı kuruyoruz. Buraya 2 milyar tutarında yatarım yapıldı. 

'YAPTIĞIMIZ HER TERCİH GELECEĞİMİZ ETKİLİYOR'

Beka meselelerini yakından takip ediyoruz. Dün Rusya'daydım. Soçi'de 3'lü zirvenin dördüncüsünü yaptık. Oradan tüm dünyaya mesajlarımızı verdik. Ülke olarak öyle bir dönemden geçiyoruz ki yaptığımız her tercih geleceğimizi etkiliyoruz. Suriye'deki, Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki, Ege'deki menfaatlerimizi korumadığımız zaman ileride karşımıza nasıl sorunlar çıkacağını biliyoruz. 

'OSMANLI TOKADINI SANDIKTA ATIN'

İYİ Parti milliyetçiyim diyor. HDP ile nasıl oluyor da el ele kol kola dolaşıyor. Öte taraftan Saadet Partisi'nin bunlarla el ele kol kola yürümesini siz anlıyor musunuz? Eğer bu milleti seviyorsanız o zaman gelin CHP ve diğerlerine Osmanlı tokadını sandıkta atın. Bunlar Gezi olaylarında da aynı hesabı yapmışlardı. Tokadı yediler. 15 Temmuz darbe girişiminde de, PKK'nın çukur eylemlerinde de tokadı yediler. 

'3 KAT FİYAT ÇEKERSEN KARŞINDA BİZİ BULURSUN'

Bunlar bize dövizle saldırdılar, faizle saldırdılar. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Şimdi de domates biber ve patlıcanla saldırıyorlar. Biz bir karar aldık. Tanzim satışına başlıyoruz. Bursamızda da aynı şeyi yapacağız. Kimse benim vatandaşıma zulmedemez. Zincir marketler şimdi rahatsız oluyorlar. Çıkmış birileri ne diyor? Bazıları var ya, Profesör filan... Bu serbest piyasaya ters... O kalıcı ürünlerle ilgilidir. Bir haftalık 15 günlük üründe 3 kat fiyat çekersen karşında bizi bulursun. Bizler üretici ile tüketici arasında bu bağı kuraağız. Bursa'da 3 noktada tanzim satışı hizmete giriyor. Bu yakında 10'a çıkacak. Hiç kimsenin milletimizin ekmeğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz. 

O İNŞAATI 'YIKIN' DEDİM

Peribacalarının orada ne yaptılar? Otel yapıyorlar... Sen oraya nasıl beton yığınlarını sokarsın, Kültür Turizm Bakanı'mı aradım. Ertesi gün yıkım başladı. Ne kadar kaçak göçek yapı varsa bunların hepsini yıkacaksınız. Seçimden sonra da ben oradayım.

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