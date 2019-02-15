Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda nasıl teröristleri temizlediysek DEAŞ, PKK, YPG, El Nusra fark etmez terörist teröristtir. Bundan sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı, alternatifi yoktur."
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15 Şubat 2019 Cuma4 C.Ahir 1440
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Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Bunun kaçarı yok!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu terör örgütlerine yönelik çok net açıklamalar yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugüne kadar Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda nasıl teröristleri temizlediysek DEAŞ, PKK, YPG, El Nusra fark etmez terörist teröristtir. Bundan sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı, alternatifi yoktur."
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