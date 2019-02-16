Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan A Haber ortak yayınında sözde Ermeni soykırımı bahanesiyle ülkemizi suçlayan Fransa Cumhurbaşkanına Fransız tarihinden soykırım ve işgal örnekleriyle cevap verdi” dedi.
16 Şubat 2019 Cumartesi4 C.Ahir 1440
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Erdoğan’dan Macron'a şemalı cevap!
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