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Erdoğan’dan Macron'a şemalı cevap!

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Erdoğan’dan Macron'a şemalı cevap!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Fransız tarihinden soykırım ve işgal örnekleriyle cevap verdiğini açıkladı.
Erdoğan’dan Macron'a şemalı cevap! Erdoğan’dan Macron'a şemalı cevap! Erdoğan’dan Macron'a şemalı cevap!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan A Haber ortak yayınında sözde Ermeni soykırımı bahanesiyle ülkemizi suçlayan Fransa Cumhurbaşkanına Fransız tarihinden soykırım ve işgal örnekleriyle cevap verdi” dedi.

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