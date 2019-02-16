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"Kaynağa yaklaştık"

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"Kaynağa yaklaştık"
Fatih Sondaj Gemisi'nin sondaja devam ettiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İnşallah birkaç hafta içerisinde kaynağa ulaşmış olacağız. Var mı, yok mu belli olacak." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Bolu Belediye Başkan AdayıFatih Metin’in seçim çalışmalarına destek vermek için Bolu’ya geldi. Bolu Valiliği’ni ziyaret eden Dönmez, daha sonra AK Parti adayı Fatih Metin’in üniversite ile şehir arasında hizmet vermesini planladığı metrobüs projesini inceledi. 

 

Proje hakkında bilgiler alan Bakan Dönmez, Sümer Mahallesi’nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılarak partililerle biraraya geldi. Koordinasyon merkezinde bulunan partililere hitap eden Sönmez, “Yerel politikalarla ulusal milli politikaların uyumlu hareket etmesi, ülke kalkınırken yerellerin de belediyelerinde aynı hızla kalkınması son derece önemli. O açıdan bizim seçmenden ve Bolululardan beklentimiz bizimli uyumlu hareket edecek, uyumlu politikaları geliştirecek adayları tercih etmesinden yanadır” dedi.

“Ülkenin yüzde 62’si doğalgaz kullanıyor” 
 
Ülkede kullanılan doğalgaz oranının, Avrupa’nın birçok ülkesinden daha ileride olduğunu belirten Dönmez, “Bugün 81 ilin 81’inde doğalgaz var. Sadece il merkezlerinde değil 510 yerleşim biriminde de doğalgaz var. Dün şehirlerimizde adeta maskesiz gezemezken, nefes alamzken bugün prırıl pırıl şehirlerimiz var. belki annelerimiz, babalarımız daha iyi hatırlayacak, yeni nesil bunları çok eskinde kullanıyormuş gibi anlayabilir. Ama kömür döneminde herkes, kömürünü, kışlık odununu hazırlıyor. Kovalarla odalarımıza çıkarıyorduk. Sadece bir odamızı ısıtıyorduk. Diğer odalar Sibirya gibiydi. Hastalıkların sayısı sürekli artıyordu. Belediyeler kışın taşıdığı çöpün yarısı küldü. Bunlar da azalmış oldu. Çevre açısından da son derece faydalı bir çağdaş yakıtı, temiz yakıtı şehirlerimizle buluşturmuş olduk. Şuanda ülkenin yüzde 62’si doğalgazı kullanır vaziyete geldi. Bu doğalgaz kullanımı açısından bu oran Avrupa’nın birçok ülkesinden daha ileride” dedi.
 
“KAYNAĞA YAKLAŞTIK” 
 
Bakanlık çalışmaları hakkında da vatandaşlara bilgiler veren Sönmez, Trakya’da karasal çalışmalarda doğalgaz kaynağı keşfedildiğini belirterek, “Doğalgaz yaygınlaştırıyoruz ama ithal ettiğimiz de bir ürün. Onun için verimli kullanacağız. Çünkü döviz ödüyoruz almak için. Dua edin doğalgaz bulalım. Kendi ihtiyacımız kadar olan kısmını kendimiz üretelim. Fatih sondaj gemimiz şuanda sondajına devam ediyor. İnşallah bir kaç hafta içerisinde kaynağa ulaşmış olacağız. Var mı, yok mu belli olacak. Yine geçtiğimiz hafta Trakya’da bir karasal çalışmada yeni bir doğalgaz kaynağını keşfettik. Orada da doğalgaz üretimine başladık. Bu iki kaynağımızda 300 bin konutun 10 yıl süreyle doğalgaz ihtiyacını karşılayacak eşdeğerde bir rezerve sahip olmuş olduk. Bolu’da 300 bin hane yoktur. Bolu gibi 3 tane ilimizin 10 yıl süreyle doğalgazını karşılayacak bir keşfe imza atmış olduk. Bu yeter mi yetmez. Farkındayız, çalışıyoruz. İnşallah daha da fazla bulursak milletin hizmetine bunu sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

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