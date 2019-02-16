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Kartal 3 puanı kaptı!

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Kartal 3 puanı kaptı!
Spor Toto Süper Lig 22. hafta açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Kartal 3 puanı kaptı! Kartal 3 puanı kaptı! Kartal 3 puanı kaptı!

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. Siyah-beyazlı takımın gollerini 50. dakikada Atiba ve 71. dakikada Adem Ljajic atarken Yeni Malatyaspor'un tek sayısını 65. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

 

Evkur Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük 42. dakikada Lens'e yaptığı faul sonrası VAR kontrolüyle kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ta Adem Ljajic attığı gol sonrası köşe gönderini tekmelediği için sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 39'a çıkardı, Yeni Malatyaspor ise 34 puanda kaldı. Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

 

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Guilherme (Dk. 78 Barış), Ömer, Murat Yıldırım (Dk. 55 Ahmet), Adem, Donald, Aleksic, Murat Akça (Dk. 70 Mustafa), Chebake, Mina, Bülent

BEŞİKTAŞ: Karius - Atiba, Isimat-Mirin, Lens (Dk. 67 Quaresma), Güven (Dk. 61 Kagawa), Ljajic (Dk. 88 Mustafa), Vida, Dorukhan, Burak, Gökhan, Caner

GOLLER: Dk. 65 Ömer (Evkur Yeni Malatyaspor) - Dk. 49 Atiba, Dk. 70 Ljajic (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 39 Adem (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor) - Ljajic (Beşiktaş)

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