"Suudi Arabistan'ın tutuşması çok farklı olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber- ATV ortak yayınında, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruya cevap verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmada elde edilen bütün belge, bilgileri A'dan Z'ye vermediklerini ifade ederek, gelenlere önce bu operasyon esnasında nelerin olduğunu dinlettiklerini, bazılarının bundan bir şeyler çıkardığını ama bazılarının da "Siz ne çıkaracaksınız." diye hala beklediğini anlattı.

"SUUDİ ARABİSTAN'IN TUTUŞMASI ÇOK FARKLI OLACAK"

Erdoğan, olayla ilgili Türk medyası tarafından ortaya konulan eserler ve belgelerin sadece Türkçe değil, İngilizce ve Arapça olarak da yayınlanacağını ve bunun belki de binlerce, 10 binlerce yayınlanması gerekeceğini vurgulayarak, "Oradaki bütün belgeler, bilgiler hakikatler hele hele o kronolojik yapı, dünyada inanıyorum ki o ilgilenen mahfilleri, birinci derecede yazılı, görsel medya, sosyal medya bununla çok ilgilenecekler, bunlar ilgilendikçe Suudi Arabistan'ın göreceksiniz tutuşması farklı olacak. Hele hele Birleşmiş Milletler son atılan adımlarla, onların ortaya koydukları çok önemli. Bundan da öte bir şey daha var. CIA bu konuda bütün ağırlığını buna koymuş değil. Biz Amerika'dan bu konuda çok şey bekliyoruz. Amerika buraya varlığını, ağırlığını koyması lazım. Yani Suudi Arabistan'la olan ikili ilişkiler göz önüne alınarak eğer Cemal Kaşıkçı gibi bir düşünce insanı, bir kalemşör bir tarafa atılabiliyorsa, bugün tandırda yakıldı gibi şeyler de ortaya çıktı. Bu katlanılır bir şey değil." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Amerika'nın bir taraftan "Ben dünyada demokrasi, adalet adına varım." dediğini dile getirerek, "Nasıl bir adalet bu, nasıl bir demokrasi. Öbür tarafta Suudiler rahatsız olduklarını ortaya koyuyorlar. Dürüst olalım, açık olalım. Bir Müslüman, kalkıp da bir Müslüman vatandaşına, bırak Müslüman olmayana böyle bir şeyi yapabilir mi?" dedi.

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğuna nikah işlemleri için belgelerini getirdiğini, dışarıda da nişanlısının beklediğini, sonrasında da kaybolduğunu anımsatan Erdoğan, daha sonra ise çıktığına ilişkin yalan açıklamalar yapıldığını anlattı.

SES KAYITLARINDA "BEN KESMEYİ İYİ BİLİRİM" DİYOR

Erdoğan, 2 uçakla 15 kişinin Türkiye'ye geldiğini, ses kayıtlarında çok açık ve net şekilde "Ben kesmeyi iyi bilirim." dediğini, bu kişinin sonradan da adli tıpçı olduğunun anlaşıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunlar bu kadar açık ortadayken daha neyi gizleyeceksin. Bu mızrak çuvala sığmaz. Dolayısıyla hala Suudi Arabistan yargılamanın neticelerini açıklamış değil. 'Yargılıyoruz, yargılayacağız.' Tamam yargıla o zaman. Cezasını da açıkla. Herkes rahatlasın ama böyle bir şey henüz söz konusu değil. Bizim cevaplanmasını istediğimiz sorular çok açık, net. Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Yerli iş birlikçi diyorsunuz. Kim bu yerli iş birlikçiler? Çok açık, net. Çıkın ortaya konuşun. Talimatı kim verdi? Bu 15 kişi bunu bilmemesi mümkün mü? Bunun failleri bu 15'in içinde. 15 de kendilerine talimatı kimin verdiğini biliyor. Bir başka konu olsa Suudi Arabistan bunları nasıl konuşturur. Bunları çok iyi biliriz."

"BU İŞİ ULUSLARARASI MAHKEMEYE TAŞIMAKTA KARARLIYIZ"

Erdoğan, "Bizim bu işi uluslararası mahkemeye taşıma noktasında kararlılığımız var." diyerek bu konuyla ilgili gerek Adalet, gerekse Dışişleri bakanlıklarının ve MİT'in çalışmaları olduğunu, cinayetin nasıl, nerede, kimler tarafından işlendiğine ilişkin bilgileri bu yargıyı yapacak olan mercilere teslim edeceklerini söyledi.

Olayın kronolojisinin, ses kayıtlarının teslim edileceğini belirten Erdoğan, "Zaten kimler istediyse bunların bir kısmını dinlettik. Suudilere de dinlettik. Suudilerin istihbaratçıları bile bu bir felaket dediler. Herhalde bunlar morfin aldı dediler. Amerikalılar hakeza aynı söylediler. Fransızlar aynı şeyi. Yani kim bize, 'Bu konuda yardımcı olur musunuz' diyenlere, biz bunu gizlemedik." diye konuştu.