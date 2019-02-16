16 Şubat 2019 Cumartesi4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:26Güneş 07:51Öğle 13:23İkindi 16:17Akşam 18:45Yatsı 20:05
    • 8°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 102.715 0.57
  • Altın: 223,931 0.54
  • Dolar: 5,2843 -0.35
  • Euro: 5,9542 -0.49

Erdoğan'dan Milli Takım ve 'VAR' açıklaması

»
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV - A Haber ortak canlı yayınında, VAR sistemi ve Milli Takım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'dan Milli Takım ve 'VAR' açıklaması
Erdoğan'dan Milli Takım ve 'VAR' açıklaması Erdoğan'dan Milli Takım ve 'VAR' açıklaması Erdoğan'dan Milli Takım ve 'VAR' açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.


Başkan Erdoğan, VAR sistemi ve Milli takımla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

VAR SİSTEMİ

'Türkiye'de VAR sistemini nasıl buluyorsunuz? sorusuna Erdoğan, ''Hakemlik olayına çok girmek istemem. VAR sistemi eğer bir kontrol mekanizması olarak onu da kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulursa faydalı olacağına inanıyorum. Bunu özellikle güreşte benzer sistem başladı, futbolda acaba olmaz mı, hep bu konuşulurdu. Şimdi futbolda da olmasını, bazı hatalar yanında ağırlıklı olarak faydasına inanıyorum. O telaş içerisinde hakem gelip, bakıp acaba orada doğru kararı verebildi mi? Şimdi eğer bir check balans sistemiyle ayrı bir hakem heyeti olabilirse, takip ediyorsa hata payı orada adeta sıfıra doğru düşebilir. Çünkü kolay değil bu iş. Bir hata penaltı getirir. Bir hata penaltısını elinden alabilir. Bunlara tabii hakikaten o takıma gönül veren isyanlar isyan etti gibi yöneticileri de isyan ediyor.'' ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

'Milli Takım'ın hocasının yerli mi olmalı, yabancı mı olması?' sorusuna Erdoğan' 'Yerli ve milliliği savunan bir Cumhurbaşkanı olarak aslında yerli bir hocamızın olması benim arzumdur. Geçmişten bugüne geldiğimizde biz yerli olanlarla başarı kazandık. Dolayısıyla gerek bütün kendi liglerimizde futbolcuları tanıma noktasında, onların takibi noktasında yerli hoca çok daha etkili olacaktır. Yabancı benim liglerimde oynayan oyuncuların performansını bilemez. Yerlisi bilir. Bir defa yıl boyunca kim kimdir gayet iyi biliyor. Hepsinin ruhunu biliyor, ciğerini okuyor. Gencinden tecrübelisine varıncaya kadar oluşturduğu teknik kadrosuyla kalkıp da çarşıda pazarda kim var diye bakamazsın, yetiştireceksin.' ifadelerini kullandı.

'ŞOK OLDUM'

Değerlendirmelerine devam eden Erdoğan, ''Ben bir İspanya seyahatinde orda bir yetkili bana şöyle bir ifade kullandı. 'Yüz binin içinden çekip çıkartıyoruz takımı' dedi. Şok oldum. Bu ne demektir. Demek ki çok ciddi bir zincirleri var. O zincir içerisinden çekip çıkarıyorlar. Yedeğiyle beraber taş çatlasın 20 kişi. Artık Türkiye bu işte var olduğunu ispat edecekse böyle bir sürecin içerisine girmesi lazım diye düşünüyorum.'' diye sözlerini sürdürdü.

'STATLARIN BENZERİ AVRUPA'DA YOK'

Türkiye'deki stadların benzerinin Avrupa'da olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.

"Kapalı salonlarımız, yüzme havuzlarına kadar. İstiyoruz ki, bütün bunları yaparken bunun içeriği önemli. Ankara'da şu an itibarıyla Osmanlı'nın kendi stadı vardı. Eryaman'ı bitirdik. Hepsinden öte 19 Mayıs ki çok muhteşem bir stadyum, Wembley'i aşacak."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan: Seçim sonrası bu iş çözüldü çözüldü, aksi halde...Erdoğan: Seçim sonrası bu iş çözüldü çözüldü, aksi halde...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV - A Haber ortak canlı yayınında tanzim satışlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi açıklamasıErdoğan'dan yeni askerlik sistemi açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, ATV-A Haber ortak canlı yayınında Cem Öğretir ve Cansu Canan Özgen'in sorularını yanıtladı. Erdoğan, gündemdeki konuların yanısıra, yeni askerlik düzenlemesinin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ankara'da ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltıAnkara'da ortalık karıştı: Çok sayıda gözaltıAnkara’nın Altındağ ilçesinde, 2 aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kadın tabancayla vurularak yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.
Beyaz Saray'dan açıklama! Türkiye Büyükelçisi...Beyaz Saray'dan açıklama! Türkiye Büyükelçisi...ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği bildirildi.
Erdoğan'dan Milli Takım ve 'VAR' açıklamasıErdoğan'dan Milli Takım ve 'VAR' açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV - A Haber ortak canlı yayınında, VAR sistemi ve Milli Takım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Suudi Arabistan'ın tutuşması çok farklı olacak""Suudi Arabistan'ın tutuşması çok farklı olacak"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber- ATV ortak yayınında, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruya cevap verdi.
  • "Kaynağa yaklaştık"16 Şubat 2019 Cumartesi 06:32
  • Erdoğan’dan Macron'a şemalı cevap!16 Şubat 2019 Cumartesi 06:31
  • Vatandaş belediyelere akın etti!16 Şubat 2019 Cumartesi 06:30
  • Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Bunun kaçarı yok!15 Şubat 2019 Cuma 15:53
  • Erdoğan müjdeleri art arda verdi15 Şubat 2019 Cuma 15:37
  • Beytüşşebap'ta PKK operasyonu!15 Şubat 2019 Cuma 14:34
  • İstanbul'a 'yeşil koridorlar' vaadi15 Şubat 2019 Cuma 13:56
  • "Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar"15 Şubat 2019 Cuma 13:52
  • Merkez Bankası açıkladı! Türkiye'ye para yağdırdılar15 Şubat 2019 Cuma 12:59
  • Ankara'da PKK'ya dev operasyon15 Şubat 2019 Cuma 10:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri