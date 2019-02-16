Erdoğan'dan Milli Takım ve 'VAR' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV - A Haber ortak canlı yayınında, VAR sistemi ve Milli Takım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Başkan Erdoğan, VAR sistemi ve Milli takımla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.



VAR SİSTEMİ



'Türkiye'de VAR sistemini nasıl buluyorsunuz? sorusuna Erdoğan, ''Hakemlik olayına çok girmek istemem. VAR sistemi eğer bir kontrol mekanizması olarak onu da kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulursa faydalı olacağına inanıyorum. Bunu özellikle güreşte benzer sistem başladı, futbolda acaba olmaz mı, hep bu konuşulurdu. Şimdi futbolda da olmasını, bazı hatalar yanında ağırlıklı olarak faydasına inanıyorum. O telaş içerisinde hakem gelip, bakıp acaba orada doğru kararı verebildi mi? Şimdi eğer bir check balans sistemiyle ayrı bir hakem heyeti olabilirse, takip ediyorsa hata payı orada adeta sıfıra doğru düşebilir. Çünkü kolay değil bu iş. Bir hata penaltı getirir. Bir hata penaltısını elinden alabilir. Bunlara tabii hakikaten o takıma gönül veren isyanlar isyan etti gibi yöneticileri de isyan ediyor.'' ifadelerini kullandı.



MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI



'Milli Takım'ın hocasının yerli mi olmalı, yabancı mı olması?' sorusuna Erdoğan' 'Yerli ve milliliği savunan bir Cumhurbaşkanı olarak aslında yerli bir hocamızın olması benim arzumdur. Geçmişten bugüne geldiğimizde biz yerli olanlarla başarı kazandık. Dolayısıyla gerek bütün kendi liglerimizde futbolcuları tanıma noktasında, onların takibi noktasında yerli hoca çok daha etkili olacaktır. Yabancı benim liglerimde oynayan oyuncuların performansını bilemez. Yerlisi bilir. Bir defa yıl boyunca kim kimdir gayet iyi biliyor. Hepsinin ruhunu biliyor, ciğerini okuyor. Gencinden tecrübelisine varıncaya kadar oluşturduğu teknik kadrosuyla kalkıp da çarşıda pazarda kim var diye bakamazsın, yetiştireceksin.' ifadelerini kullandı.



'ŞOK OLDUM'



Değerlendirmelerine devam eden Erdoğan, ''Ben bir İspanya seyahatinde orda bir yetkili bana şöyle bir ifade kullandı. 'Yüz binin içinden çekip çıkartıyoruz takımı' dedi. Şok oldum. Bu ne demektir. Demek ki çok ciddi bir zincirleri var. O zincir içerisinden çekip çıkarıyorlar. Yedeğiyle beraber taş çatlasın 20 kişi. Artık Türkiye bu işte var olduğunu ispat edecekse böyle bir sürecin içerisine girmesi lazım diye düşünüyorum.'' diye sözlerini sürdürdü.



'STATLARIN BENZERİ AVRUPA'DA YOK'

Türkiye'deki stadların benzerinin Avrupa'da olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.

"Kapalı salonlarımız, yüzme havuzlarına kadar. İstiyoruz ki, bütün bunları yaparken bunun içeriği önemli. Ankara'da şu an itibarıyla Osmanlı'nın kendi stadı vardı. Eryaman'ı bitirdik. Hepsinden öte 19 Mayıs ki çok muhteşem bir stadyum, Wembley'i aşacak."