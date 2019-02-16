Erdoğan: Seçim sonrası bu iş çözüldü çözüldü, aksi halde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV - A Haber ortak canlı yayınında tanzim satışlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tanzim satış konusunda seçimden sonraya kadar süre veren Erdoğan, fiyatların makul seviyeye gelmemesi durumunda tanzim satışın daha da yaygınlaşacağını ve daha geniş bir ürün yelpazesini kapsayacağını duyurdu.

BAKKALLAR DA DEVREYE SOKULABİLİR

"Seçim sonrası her şey yerli yerine oturursa biz çekiliriz, oturmazsa biz bunu yaygınlaştırarak devam ederiz" diyen Erdoğan, bu işin bakkalara kadar gidebileceğini ve onlarla birlikte de bu tanzim satışların genişletilebileceğini söyledi.

"KUYRUKLAR GERİ DÖNDÜ" ELEŞTİRİSİNE CEVAP

İki tür kuyruk vardır. Bir "yokluk kuyruğu", ikincisi de "varlık kuyruğu".

Yokluk kuyruğunu yaşadık biz. Alamazsın mümkün değil.

Şimdi attığımız adımda varlık kuyruğu var. Ne ararsan var ve ucuzluk var.