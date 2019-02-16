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Terör örgütleri PKK ve DEAŞ anlaştı

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Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat nehrinin doğusundaki DEAŞ bölgelerinin tümünü işgal etti. Böylelikle ABD'nin YPG/PKK'yı destekleme gerekçesi de ortadan kalkmış oldu.
Terör örgütleri PKK ve DEAŞ anlaştı
Terör örgütleri PKK ve DEAŞ anlaştı Terör örgütleri PKK ve DEAŞ anlaştı Terör örgütleri PKK ve DEAŞ anlaştı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde sıkışan son DEAŞ'lı grupla akşam saatlerinde anlaşmaya vardı.

 

Belde merkezinin dışında kalan bahçeler ve kamp alanlarında sıkışan yaklaşık 500 DEAŞ'lı teslim olmayı kabul etti. DEAŞ'lıların ilerleyen saatlerde silahlarını bırakarak bulundukları yerden çıkarılmaları bekleniyor.

Diğer taraftan, gündüz saatlerinde Bagoz beldesinden kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin çıkışı sürdü.

 

BAHANESİ KALMADI

Bu gelişmeyle Fırat nehrinin doğusunda Irak sınırıyla arada yer alan bölgenin neredeyse tamamı terör örgütü YPG/PKK işgaline girdi. Fırat'ın doğusunda, yalnızca Kamışlı ilçe merkezinde bir havaalanı ve askeri tugay ile Haseke il merkezinde Kevkep Dağı, güvenlik karesi ve 156. Tugay rejimin kontrolünde bulunuyor.

Böylelikle, 2014 yılında DEAŞ karşıtı koalisyon çatısı altında Suriye iç savaşına müdahil olan ABD'nin, Suriye'de bulunma ve YPG/PKK'lı teröristlere destek vermek için bahanesi kalmadı.

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