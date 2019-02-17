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Kırmızı bültenle aranan teröristlere müthiş operasyon!

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Bursa'da MİT ile Emniyet'in ortak operasyonuyla kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu 2 terörist ve bu kişilere yardım yataklık eden Irak uyruklu 2 kişi yakalandı..
Kırmızı bültenle aranan teröristlere müthiş operasyon!
Kırmızı bültenle aranan teröristlere müthiş operasyon! Kırmızı bültenle aranan teröristlere müthiş operasyon! Kırmızı bültenle aranan teröristlere müthiş operasyon!

BURSA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda, 'Kırmızı Bülten' ile aranan 2 kadın terörist, Mudanya ilçesindeki evde yakalanıp, gözaltına alındı.

 

2 kadının, Suriye'de terör örgütünün içerisinde faaliyet yürüttükleri belirtilirken, onları saklayan ve yardım eden 2 kişi de gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak olarak yürüttüğü terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, Mudanya ilçesinde bir evde örgüt üyelerinin saklandığı tespit edildi. Ekipler, bugün sabah erken saatlerde operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, ikisi de 'Kırmızı Bülten' ile aranan, yurda giriş yasağı bulunan ve üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesi bulunan L.F. ve Fas asıllı, hakkında yurda giriş yasağı bulunan ve sahte belgeli S.D. yakalandı. 2 kadın teröristi, evlerinde saklayan ve yardım eden Irak asıllı Hollanda vatandaşı A..K. ile M.O.Q. da gözaltına alındı.

 

Gözaltına alınan 2 DEAŞ'lı teröristin, Suriye'de terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı ve bir süre önce kaçarak Türkiye'ye girdiği, daha sonra Mudanya'da bir evde saklandığı belirtildi. 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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