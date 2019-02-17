Sisi'den haddini aşan Türkiye açıklaması!

Münih Güvenlik Konferansı'nda İslami söylemleri eleştiren Sisi, Türkiye'yi kötüledi.



Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah el Sisi Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı. Konferansta Batı'ya şirin görünme çabalarıyla enteresan mesajlar veren Sisi, İslami retorikte reform çağrısı yaptı.

SELMAN'IN ILIMLI İSLAM SÖYLEMİ

Ortadoğu'da radikalleşme ve terörle mücadele için İslami söylemleri değiştirmek gerektiğini söyleyen Sisi'nin açıklamaları daha önce "Ilımlı İslam" ifadesini kullanan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile örtüşüyor.

Sisi, "Müslüman bir ülke lideri olarak ilk kez bu kadar net konuşuyorum. Çünkü dini retorikte reforma gidilmemesi hem Müslüman ülkelerde hem tüm dünyada acıların kaynağını oluşturuyor. Son yıllarda radikal terörist ideolojisinin tüm dünyadaki istikrar ve güvenliğe oluşturduğu etkiyi gördüğünüzü düşünüyorum" diye konuştu.

"CAMİ VE MESCİTLERİ GÖZETLEYİN"

Sisi Avrupalı dostlarına da, ülkelerinde bulunan cami ve mescitlere karşı uyarıda bulunarak, bu mekanların gözetlenmesi çağrısında bulundu.

SİSİ'DEN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI AÇIKLAMASI

Mısır'da gerçekleştirdiği kanlı darbe sırasında yüzlerce Müslümanı acımasızca katleden Mısır'ın darbeci generali Sisi, Münih'teki açıklamalarında, sözde Ermeni soykırımı iddialarında bulundu.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Açıklamalarında isim vermeden Türkiye'yi de eleştirmeye kalkan Sisi, ağır ithamlarda bulundu.

Suriye'de yabancı savaşçıların bulunmasının sorumlusunun Türkiye olduğunu iddia eden Sisi'nin açıklamaları Avrupalı dostları tarafından memnuniyetle karşılandı.