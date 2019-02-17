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Dev derbinin günü belli oldu!

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Dev derbinin günü belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. haftanın programı açıklandı. Ligin 23. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi günü saat 21:00'de oynanacak.
Dev derbinin günü belli oldu! Dev derbinin günü belli oldu! Dev derbinin günü belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. hafta oynanacak olan karşılaşmaların programı beli oldu. Vodafone Park'taki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. İki ekip ligin ilk yarısında da pazartesi gününde karşı karşıya gelmişti.


Spor Toto Süper Lig'de 23 ve 24. haftada oynanacak olan maçların gün ve saatleri belli oldu. Ligin 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ekip 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 23 ve 24. hafta programı şu şekilde: 

23. HAFTA

22 Şubat Cuma 
20.30 Göztepe-Trabzonspor 
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur yeni Malatyaspor 

23 Şubat Cumartesi 
13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor 
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa 
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor 

24 Şubat Pazar 
13.30 Ankaragücü-BB Erzurumspor 
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor 
19.00 Galatasaray-Akhisarspor

25 Şubat Pazartesi 
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe 

24. HAFTA

1 Mart Cuma 
20.30 Antalyaspor-Ankaragücü

2 Mart Cumartesi 
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor 
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş 
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
 
3 Mart Pazar 
13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe 
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir 
19.00 BB Erzurumspor-Galatasaray 

4 Mart Pazartesi 
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor 
20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor

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