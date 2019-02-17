Fener yine kayıp!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Konyaspor, 33. dakikada Adis Jahovic'in VAR izlemesi sonrası gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. 36. dakikada Moryke Fofana, Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe, bu gole 45+1'de Jailson ile cevap verdi ve ilk devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıda üstün oynayan taraf Fenerbahçe olsa da ev sahibi ekip galibiyet golünü bulamadı ve mücadele 1-1 eşitlikle bitti.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Karşılaşmanın 85. dakikasında Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortaya Alper Potuk dokundu ve top ağlarla buluştu.



VAR hakemleri, pozisyonda Mehmet Topal'ın ofsayt pozisyonunda olduğu uyarısında bulununca hakem Fırat Aydınus, golü iptal etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 24'e, Konyaspor ise 34'e yükseltti.



Fenerbahçe, gelecek hafta Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Dirar, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson (Dk. 84 Eljif Elmas), Zajc (Dk. 62 Ayew), Moses (Dk. 82 Alper Potuk), Valbuena, Slimani

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Traore (Dk. 75 Yatabare), Milosevic (Dk. 90+3 Uğur Demirok), Fofana (Dk. 83 Opanasenko), Jahovic

Goller: Dk. 36 Fofana (Atiker Konyaspor), Dk. 45+1 Jailson (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 33 Jahovic (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Skrtel, Dk. 74 Sadık Çiftpınar, Dk. 90+2 Alper Potuk (Fenerbahçe), Dk. 29 Skubic (Atiker Konyaspor)