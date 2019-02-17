17 Şubat 2019 Pazar4 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:25Güneş 07:50Öğle 13:23İkindi 16:18Akşam 18:47Yatsı 20:06
    • 17°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 102.715 0.57
  • Altın: 223,931 0.54
  • Dolar: 5,2843 -0.35
  • Euro: 5,9542 -0.49

Dünyayı sarsan açıklama! Savaş çok yakın

»
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'ın Ortadoğu'da güvenliğin sürdürülmesi için bölgesel devletlerle çalışmaya hazır olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise, Almanya'da yaptığı açıklamada "İsrail'le savaş riski çok yüksek" dedi.
Dünyayı sarsan açıklama! Savaş çok yakın
Dünyayı sarsan açıklama! Savaş çok yakın Dünyayı sarsan açıklama! Savaş çok yakın Dünyayı sarsan açıklama! Savaş çok yakın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bir televizyon kanalında canlı yayında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Ruhani, "İran, Ortadoğu'da güvenliği sürdürmek için bölgesel devletlerle çalışmaya hazır. Düşmanlarımız, ABD ve İsrail, İranlıları bölmek istiyor" dedi. ABD'nin İran politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyen Ruhani, "ABD ve İsrail'in baskısına boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

"İSRAİL'LE SAVAŞ RİSKİ ÇOK YÜKSEK"

 

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen güvenlik konferansında yaptığı konuşmada "İsrail'le savaş riski çok yüksek" ifadelerini kullandı.

İran'ın Suriye'de bulunmasının bir amacı olduğunu söyleyen Zarif, "Suriye'de bulunmamızın bir amacı var. O da terörle mücadele" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Beyaz Saray Sözcüsü sorguya alındı!Beyaz Saray Sözcüsü sorguya alındı!ABD'li Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'i sorguladığı bildirildi.
Rusya'dan şaşırtan Venezuela kararı!Rusya'dan şaşırtan Venezuela kararı!Rusya Gazprombank, Venezuela'ya ait PDVSA hesaplarını dondurma kararı aldığını duyurdu.
Dünyayı sarsan açıklama! Savaş çok yakınDünyayı sarsan açıklama! Savaş çok yakınİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'ın Ortadoğu'da güvenliğin sürdürülmesi için bölgesel devletlerle çalışmaya hazır olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise, Almanya'da yaptığı açıklamada "İsrail'le savaş riski çok yüksek" dedi.
Pence ve Merkel arasında sert atışmaPence ve Merkel arasında sert atışmaABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ın Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile yaptığı görüşme sert atışmalara sahne oldu.
Sisi'den haddini aşan Türkiye açıklaması!Sisi'den haddini aşan Türkiye açıklaması!Münih Güvenlik Konferansı'nda İslami söylemleri eleştiren Sisi, Türkiye'yi kötüledi.
ABD'de saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralıABD'de saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralıABD'de, Illinois eyaletinin Aurora kentindeki bir iş yerinde silahla ateş açılması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 polis memurunun da yaralandığı bildirildi.
  • Venezuela'daki darbe girişimi çöktü16 Şubat 2019 Cumartesi 07:20
  • Trump: 24 saat içinde açıklama yapacağım16 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
  • F-35 kararı Almanya'yı karıştırdı!15 Şubat 2019 Cuma 13:58
  • O Ülke erken seçime gidiyor15 Şubat 2019 Cuma 13:49
  • Küba'dan şoke eden Venezuela açıklaması!15 Şubat 2019 Cuma 13:44
  • Bahreyn'den skandal sözler15 Şubat 2019 Cuma 13:44
  • Önce vahşet sonra ziyafet15 Şubat 2019 Cuma 09:35
  • Avusturya'da mahkeme cami kapatma kararını iptal etti15 Şubat 2019 Cuma 09:32
  • Trump ulusal acil durum ilan edecek14 Şubat 2019 Perşembe 17:19
  • İsrail sokaklarında Nasrallah posterleri!14 Şubat 2019 Perşembe 13:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri