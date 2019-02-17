Dünyayı sarsan açıklama! Savaş çok yakın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'ın Ortadoğu'da güvenliğin sürdürülmesi için bölgesel devletlerle çalışmaya hazır olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise, Almanya'da yaptığı açıklamada "İsrail'le savaş riski çok yüksek" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bir televizyon kanalında canlı yayında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Ruhani, "İran, Ortadoğu'da güvenliği sürdürmek için bölgesel devletlerle çalışmaya hazır. Düşmanlarımız, ABD ve İsrail, İranlıları bölmek istiyor" dedi. ABD'nin İran politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyen Ruhani, "ABD ve İsrail'in baskısına boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

"İSRAİL'LE SAVAŞ RİSKİ ÇOK YÜKSEK"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen güvenlik konferansında yaptığı konuşmada "İsrail'le savaş riski çok yüksek" ifadelerini kullandı.

İran'ın Suriye'de bulunmasının bir amacı olduğunu söyleyen Zarif, "Suriye'de bulunmamızın bir amacı var. O da terörle mücadele" dedi.