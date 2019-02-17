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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyon'da konuştu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyon'da konuştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyon'da konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyon'da konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyon'da konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Biz partimizi burada kurduk. Buradan yola çıktık. O günden bugüne 17 yıl hep tek başımıza iktidar olduk. Şimdi önümüzde yeni bir imtihan, yeni bir seçim var. Türkiye, 31 Mart günü hayati önemde bir seçim yaşayacak. 31 Mart'ta vatanımızın geleceği adına çok kritik bir karar vereceksiniz. Dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz. Ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı bozmamız gerekiyor.

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