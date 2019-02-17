Slimani 42 topun hiçbirine vuramadı!



Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki orta sayısı ve ortalardaki isabetsizliği dikkatleri çekti.



Günümüz futbolunda üst seviye takımlar 10 ila 14 arasında orta yaparken, Fenerbahçe 10 kişi kalan rkaibi karşısında merkezden gitmek yerine oyunu kanatlara yığdı ve toplam 42 orta birden yaptı. Mathieu Valbuena, 22 orta ile dikkatleri çekerken, sadece 4 ortada isabet sağlayabildi.



Nabil Dirar, 7 orta ile Fenerbahçe'nin en çok orta yapan ikinci oyuncusu oldu. Golün asistini de yapan Faslı futbolcu, sağ bek olarak görev yaptığı maçta 4 orta da isabet sağladı.



Fenerbahçe'nin sağ beki Dirar'ın aksine sol beki Hasan Ali Kaldırım, 4 ortada 1 isabet sağlayabildi. Victor Moses ise Fenerbahçe'nin en çalışkan oyuncularından biri olarak sadece 3 orta yaptı ve genel olarak pasla içeri girmeye çalıştı, Nijeryalı yıldız sadece 1 isabet sağlayabildi. Fenerbahçe'nin diğer orta yapan 6 oyuncusu 1'er orta yaptı ve isabet sağlayamadı.



Fenerbahçe, genel olarak maçta %75 ile kanatlardan atak yaparken, merkezden yaptığı atak denemeleri %25 ile sınırlı kaldı.



ISLAM SLIMANI, 6'DA 1 HAVA TOPU KAZANMA!



Ortaların hedefindeki Islam Slimani ise Konyaspor stoperleri Ali Turan ve Petar Filipovic arasında adeta kayboldu. Cezayirli forvet, 12 ikili mücadelenin 1'ini, kendisine gelen 6 hava topunun da yalnızca 1'ini kazanabildi.



Islam Slimani, mücadeleyi 0 şut isabetiyle bitirdi.



ERSUN YANAL: "RAKİP MERKEZİ 9 KİŞİYLE TUTUNCA..."



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç sonunda bu durumu değerlendirdi.



Yanal, "Sadece 1 oyuncunun 20'den fazla orta yaptığı bir maç. Bu ortaların kalitesi de tartışılır tabii." dedi.



Takımının sürekli kanattan orta yapmasıyla ilgili olarak tecrübeli teknik adam, "Rakip takım sadece merkezi 9 kişiyle savunması, bizim daha farklı aksiyonlar yapamamız, sıkışıklık, bazı oyuncuların geçişleri daha tempolu yapmaması bizi oyunun belli bölümlerine sabitledi. Telaş ile aceleyi birbirine karıştırdık. Sonucu almalıydık. Rakibin sert savunması, zaten bu konuda iyi bir takım. Geçemedik." yorumunu yaptı.