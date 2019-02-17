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Acı tablo! Son 28 yılın en kötü F.Bahçe'si

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Acı tablo! Son 28 yılın en kötü F.Bahçe'si
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, iç saha performansıyla da hayal kırıklığı yaşattı.
Acı tablo! Son 28 yılın en kötü F.Bahçe'si Acı tablo! Son 28 yılın en kötü F.Bahçe'si Acı tablo! Son 28 yılın en kötü F.Bahçe'si

Fenerbahçe'den son 28 sezonun en kötü iç saha performansı

Sarı-lacivertliler, ligde evindeki ilk 11 maç itibarıyla son 28 sezonun en kötü iç saha performansına imza attı.

Sezona, başkan ve yönetim değişikliğinin ardından olumlu bir havayla giren Fenerbahçe, teknik direktör tercihini Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu'dan yana kullandı.

Cocu yönetiminde sezonun ilk Süper Lig maçına seyircisi önünde Bursaspor karşısında çıkan sarı-lacivertliler, sahasından 3 puanla ayrılmayı başardı. Bursaspor karşılaşmasının ardından üst üste alınan kötü sonuçlar olumlu havayı değiştirirken, içerideki maçlar da buna engel olamadı. Fenerbahçe, Phillip Cocu idaresinde Kadıköy'de 5 Süper Lig maçına çıkarken, Bursaspor karşılaşması dışında galibiyet göremedi.

Söz konusu süreçte sarı-lacivertliler sahasında Kayserispor'a 3-2, MKE Ankaragücü'ne de 3-1 yenildi. Fenerbahçe kalan 2 maçta ise sahasında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile berabere kaldı.

Yeni başkan Ali Koç ve yönetimi, MKE Ankaragücü yenilgisi sonrasında kötü gidişe "dur" demek amacıyla Hollandalı teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kamuoyunda uzun süre tartışılan yeni teknik adam konusunda aceleci davranmayan Fenerbahçe yönetimi, bu süreçte Phillip Cocu'nun Hollandalı yardımcısı Erwin Koeman ile yola devam etti.

Koeman yönetimindeki Fenerbahçe, ligdeki ilk iç saha maçında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederken, sarı-lacivertli taraftarlar, 4 maç aranın ardından iç sahada galibiyet sevinci tattı. Fenerbahçe'nin başında 5 Süper Lig maçında görev yapan Hollandalı çalıştırıcı da tıpkı yardımcılığını yaptığı Phillip Cocu gibi Kadıköy'de ligde tek galibiyet görebildi.

Ali Koç ve yönetimi, 15. haftada deplasmanda alınan 3-0'lık Akhisarspor mağlubiyeti sonrasında Koeman'ın da görevine son verirken takımı, sarı-lacivertli taraftarların ısrarla istediği Ersun Yanal'a emanet etti.

Fenerbahçe, Ersun Yanal'dan önce Süper Lig'de içerde oynadığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

Daha kötüsü Guus Hiddink'le

Fenerbahçe, ligde 3 puanlı sisteme geçildiği tarihten itibaren ilk 11 haftalar baz alındığında en kötü iç saha performansını Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink ile yaşamıştı.

Süper Lig'in 16 takımla oynandığı 1990-1991 sezonuna evinde tarihe geçen 6-1'lik Aydınspor yenilgisiyle başlayan sarı-lacivertliler, o sezon iç sahada oynadığı ilk 11 maçta 19 puan kaybetmişti.

Fenerbahçe, o sezonu 15 iç saha maçında 22 puan kaybıyla tamamlamıştı.

Ersun Yanal, 2013-2014'ün gerisinde

Taraftarın yoğun isteği üzerine takımın başına getirilen teknik direktör Ersun Yanal, şampiyon olunan 2013-2014 sezonunun gerisinde kaldı.

Çok zor bir dönemde teknik direktörlüğüne getirildiği sarı-lacivertli ekipte Kadıköy'de 4 lig maçına çıkan Ersun Yanal, 2'şer galibiyet ve beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, ligde son kez şampiyon olduğu 2013-2014 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki iç sahadaki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve tek beraberlik almıştı.

Sarı-lacivertliler, o sezonu içerde oynadığı 17 maçta toplam 3 beraberlik ve 6 puan kaybıyla tamamlamıştı.

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