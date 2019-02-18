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İşte yeni askerlik sistemi

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İşte yeni askerlik sistemi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de halka hitap etti. Başkan Erdoğan, merakla beklenen yeni askerlik sistemini Türkiye'ye duyurdu. İşte yeni askerlik sistemi
İşte yeni askerlik sistemi İşte yeni askerlik sistemi İşte yeni askerlik sistemi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitinginde konuştu. Başkan Erdoğan, yeni askerlik sisteminin ayrıntılarını açıkladı.

İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

12 AYLIK YEDEK SUBAYLIK DEVAM

-Askerlik sistemiyle ilgili yeni sistemde lisan ve lisans üstü için belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor.

İKİ YILLIK YÜKSEKOKUL MEZUNLARI İÇİN YENİLİK

-2 yıllık meslek yüksek okul mezunları için ihtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz.İki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta döneminde maaş ödenecek.

LİSE MEZUNLARINA 6 AY+6 AY ASKERLİK

-Lise ve altı mezunlar için 6 ay+6 ay askerlik uygulaması getiriyoruz.

(6 ay artı 6 aylık askerlik uygulaması) Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar.

BEDELLİ KALICI HALE GELİYOR

-Dövizle askerlik uygulaması sürecek. Bedelli askerlik uygulamasını belirli bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz. Eğitim durumuna bakılmaksızın herkes bedelli askerlik yapabilecek.

Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

-Balıkesir her dönemde milletimizin uyanışına öncülük etmiştir. Balıkesir sadece Kurtuluş'a değil, kuruluşa da öncülük etmiştir. İnşallah 31 Mart'ta da Balıkesir dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılacak yeni bir uyanış, şahlanış bayrağını yükseltecektir. Balıkesir sadece kurtuluşa değil duruluşa da öncülük etmiştir.

"OSMANLI TOKADI ATALIM"

Biz teröristleri Cudi'de Gabar'da Tendürek'te gömüyoruz Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. bakıyorsun adı iyi olan bir parti de kol kola geziyor. Bu dörtlü çete omuz omuza vermiş hedefleri, "AK Parti'yi nasıl çökerteceğiz, Cumhur İttifakı'nı nasıl çökerteceğiz, Erdoğan'ı nasıl alaşağı edeceğiz." Bunlara Balıkesir'den bir Osmanlı tokadı atalım.

Balıkesir'e iki üniversite kazandırdık. Hizmet mi? İşte buyurun hizmet. Sağlıkta Balıkesir'e sağlık tesisi kazandırdık. Biz atalarımızın eserlerine sahip çıktı ve çıkmaya devam ediyoruz.

"ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇIYORUZ"

Balıkesir'in bölünmüş yol uzunluğunu 589 kilometreye çıkarttık. Bu yollar olmasaydı bizim halimiz ne olacaktı? Yolun varsa medenisin. İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölmünün bir kısmını önümüzdeki ay açıyoruz. İzmir, Aydın ve Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ile arasındaki mesafe kısalacak.

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