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"Diplomatik ilişkilerimizi kestik!"

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"Diplomatik ilişkilerimizi kestik!"
Kenya hükümeti, Somali ile diplomatik ilişkisini kestiğini duyurdu.

Kenya Dışişleri Bakanlığı Baş Sekreteri Macharia Kamau, basına yaptığı açıklamada, "Kenya, Somali'nin iki ülke arasındaki deniz bölgesinde petrol ve doğal gaz arama yerlerini Londra'da açık artırmaya çıkarma kararı nedeniyle bu ülkeyle ilişkisini kesti." dedi.

 

'SALDIRGANLIK EYLEMİ'

Kamau, 7 Şubat'ta Londra'da yapılan açık artırmanın "Kenya halkına ve kaynaklarına karşı bir saldırganlık eylemi" olduğunu ifade etti.

 

SOMALİ BÜYÜKELÇİSİ ÜLKESİNE GERİ GÖNDERİLDİ

Kenya hükümeti, Somali'nin Nairobi Büyükelçisi Mohamed Nur'u ülkesine gönderdi, kendi büyükelçisi General Lucas Tumbo'yu da geri çağırdı.

Somali hükümeti ise açık artırmaya ilişkin iddiaları reddetti.

Hükümetin Kenya Dışişleri Bakanlığa gönderdiği mektupta, "İki ülke arasındaki sınır tartışmalarına Uluslararası Adalet Divanı tarafından son karar verilene kadar Somali hükümetinin yerleri satışa çıkarmak gibi bir planı yok." ifadesi kullanıldı. 

SOMALİ HÜKÜMETİ TEPKİ GÖSTERDİ

Somali hükümeti, Büyükelçi Nur'un geri gönderilmesine de tepki gösterdi.

Somali Meclis Üyesi Abdirizak Muhammed yaptığı açıklamada, Kenya'nın Somali hükümeti ile anlaşmazlığın sürdüğü konularda müzakereleri başlatmak için bu kararı aldığını belirtti.

Kenya ile Somali, Hint Okyanusu'ndaki 62 bin kilometrekarelik petrol ve doğal gaz alanı konusunda anlaşmazlık yaşıyor. İki ülke arasındaki tartışmalar, Uluslararası Adalet Divanına gitmişti.

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