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18 Şubat 2019 Pazartesi4 C.Ahir 1440
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Muğla'da maden ocağında göçük!
Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahalesi ile Labranda Antik Kenti arasında yer alan bölgedeki maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçinin göçük altında kaldığı sanılırken, bölgeye ekipler sevk edildi
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