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İngiltere'yi sarsan iddia için resmi açıklama!

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İngiliz futbol kulübü Manchester United'ı satın almak için görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti.
İngiltere'yi sarsan iddia için resmi açıklama!
İngiltere'yi sarsan iddia için resmi açıklama! İngiltere'yi sarsan iddia için resmi açıklama! İngiltere'yi sarsan iddia için resmi açıklama!

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan haberde, Muhammed bin Selman'ın İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden kulübü satın almak üzere, kulübün sahibi ABD'li Glazer ailesine yaklaşık 4,9 milyar dolar teklif ettiği ileri sürüldü.

 

Gazete, Glazer ailesi üyelerinin satış için Veliaht Prens ile Suudi Arabistan'da görüştüğünü iddia etti. 

Haberde Muhammed bin Selman'ın satış için Manchester United'ın gelecek yıl için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne oynamaya hak kazanmasını şart koştuğu, bu yüzden satışın onaylanması için takımın ligi ilk 4 sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmasının bekleneceği öne sürüldü.

 

RİYAD YÖNETİMİ HABERİ YALANLADI

Suudi Arabistan Medya Bakanı Turki al Shabanah, İngiliz The Sun gazetesinin haberini yalanlayarak Prens bin Selman'ın Manchester United'ı almak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Bakan ayrıca Manchester United ile Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun sponsorluk görüşmesi yaptığını ancak anlaşma sağlanamadığını da belirtti.

ABD'li Glazer ailesi, Manchester United'ı 2005 yılında yaklaşık 1 milyar dolar ödeyerek satın almıştı.

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