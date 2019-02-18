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F.Bahçe 3 yıllık anlaşmayı resmen açıkladı!

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F.Bahçe 3 yıllık anlaşmayı resmen açıkladı!
Fenerbahçe Beko, Jan Vesely ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı
F.Bahçe 3 yıllık anlaşmayı resmen açıkladı! F.Bahçe 3 yıllık anlaşmayı resmen açıkladı! F.Bahçe 3 yıllık anlaşmayı resmen açıkladı!

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

2018-19 sezonunda mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyerek yoluna devam eden ve sezonun ilk kupasını Ankara’da elde ettiği Türkiye Kupası zaferiyle kaldırmayı başaran Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro yapılanması üzerinde çalışmaya devam ediyor.
 
Bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında, kulübümüz ile Jan Vesely arasındaki sözleşmenin 3 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
 
Fenerbahçe Beko’nun en değerli oyuncularından biri olan, formamızı giydiği süreçte üst üste dört Final Four tecrübesi yaşayan ve Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere elde edilen kritik başarılarda önemli payı bulunan Jan Vesely, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir.
 
Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Vesely’e Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz.
 
Fenerbahçe Spor Kulübü

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