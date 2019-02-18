Trump tüm Avrupa'dan talep etmişti! İlk cevap Almanya'dan

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa ülkelerine, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli DAEŞ teröristlerini teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunan, aksi halde teröristlerin serbest bırakılacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi.
Maas, Trump'ın talebinin yerine getirilmesinin son derece zor olacağını söyledi. Almanya merkezli yayın kuruluşu ARD kanalında açıklamalarda bulunan Maas, Almanya vatandaşlığı bulunan militanların geri dönmesinin yasal olduğunu fakat Suriye'nin mevcut durumunda bunu kontrol etmenin mümkün olmadığını belirtti.