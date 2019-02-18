Bakan müjdeyi verdi: Mart'ta ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; 'Ocak ayında 2,3 milyar lira, eski parayla 2,3 katrilyon destek ödemelerini yaptık. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız da müjdesini verdi, ben de detaylarını vereceğim. Mart ayında da ödemelerimiz olacak" dedi.