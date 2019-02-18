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Soylu geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yılın ilk beş haftasında yakalanan düzensiz göçmen sayısının 6 bin 523 olduğunu bildirdi.
Soylu geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Soylu geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı Soylu geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı Soylu geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Soylu: "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı 311 bin 968 kişi. Türkiye'de uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunduğunu açıkladı.

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