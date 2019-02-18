Soylu geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yılın ilk beş haftasında yakalanan düzensiz göçmen sayısının 6 bin 523 olduğunu bildirdi.

Soylu: "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı 311 bin 968 kişi. Türkiye'de uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunduğunu açıkladı.