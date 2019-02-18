AK Parti iki ilde adaylarını geri çekti!

Ancak son dakika AK Parti Iğdır ve Kırklareli adaylarını geri çekti. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı gelecek yerel seçimlerinde aday olacak isimlerin listelerin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) vermeye başladı. AK Parti, belediyesi HDP'de olan ve MHP'nin kazanabileceği Iğdır'la yine MHP adayının güçlü olduğu Kırklareli'nde çıkardığı adayları geri çekti.